Onur Can Yaser'in ölümünde tutanak değiştirme davasında 2 polise ceza

İstanbul 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Soner Gündoğdu ile müşteki Ezgi Sevgi Can katıldı. 17 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden babası Mevlüt Can ise ilk kez duruşmada yoktu. Duruşmada söz alan Ezgi Sevgi Can, duruşma öncesi Can ailesinin yakınlarının duruşma salonun bulunduğu koridora alınmamasına ayrıca duruşma salonuna ayakta izleyici alınmamasına tepki göstererek, “Bu insanların hepsi babamın yakınları. Olay çıkartmaya değil, destek olmaya geldiler” dedi.

“ADLİYE BU DAVA SÜRECİNDE BU AİLEDEN 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNÜ GÖRDÜ”

Davaya ilişkin son beyanları alınan Can, 7 Ekim’i 8 Ekim’e bağlayan gece babası Mevlüt Can’ı kaybettiğini belirterek, “Babamı öldüren şey de tıpkı annemi öldüren şey. Bu insanlar eceli ile ölmediler. Onları öldüren şey evlat acısının yanı sıra bu adaletsiz durumdur. Babam 9 yıldır kendi kendine mahkemenin ortaya çıkartması gereken delilleri ortaya çıkardı. Şu an gelinen noktada bu dava basit bir sahtecilik davası olmaktan çıkmıştır. Bu sahtecilik yapılan işkenceyi örtbas edebilmek için yapılmıştır. Ölmüş abime mahkeme celbi gönderdiler. 9 yıldır bunları tek tek anlattık. Mezardan kalk gel diyorlar. Bu sahtecilik örgütlü bir işkencenin kamuflajıdır. Bu adliye dava sürecinde bu aileden 3 kişinin ölümünü gördü.”

“ADALET İÇİN GEÇ KALDINIZ”

Başsağlığı dileyen mahkeme başkanın, “İçiniz rahat olsun tüm dosyayı ve delilleri okuduk” demesi üzerine Ezgi Sevgi Can sözlerine şöyle devam etti:

“Babamı da kaybettiğim için artık güvenimi de kaybettim, o yüzden tekrar anlatıyorum Adalet için çok geç kaldınız. Sizden mütalaadaki en üst sınırdan ceza vermenizi istiyorum ama çıkacak karar zaten benim için eksik olacak. Bir aile katledilmiştir, tek tek... Bu mahkeme, bu adliye bir ailenin tek tek katledilmesine şahit olmuştur. Geç kaldınız, adalet gecikince bütün ailemi kaybettim. Sizlerden adliye sarayında katilleri değil, bu katillerin yok ettiği insanların ailelerini yani beni korumanızı istiyorum. Tüm ailemi kaybettim, bir tek geriye benim canım kaldı, kararınızı gecikmiş bir adalet olsa da bunu düşünerek vermenizi rica ediyorum.”

SANIKLARIN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Mevlüt Can’ın yeğeni ve ailenin avukatlarından Çiğdem Şat, davanın basit bir evrakta sahtecilik davası olmadığını örgütlü bir şekilde bir insanın canına kast edildiğini belirterek sanıkların tutuklanmasını talep etti.

“MADDİ HATADIR”

Son savunması sorulan Soner Gündoğdu ise ifade tutanaklarındaki saat farkından dolayı Onur Yaser Can’ı sadece bir kez arayıp davet ettiğini, ısrar etmediğini, baskı uygulamadığını belirterek, “Onur Yaser Can geldiğinde ben orada yoktum. Uyuşturucuyu kimden satın aldığı ve kimin referans olduğu telefon tapelerinde belli. Bu şekilde her şey belli. Neden işkence ve baskı yapayım? İşkence yapmayı gerektirecek bir durum yoktu ortada. Halen aktif polislik görevine devam ediyorum. Bu dosyadaki hata maddi bir hatadır, ben evrakta sahtecilik yapmadım. Beraatımı istiyorum” dedi.

Sanık avukatı Ahmet Baran Akkaya’nın, sözlerine başlarken başsağlığı diledi. Bunun üzerine Ezgi Sevgi Can oturduğu yerden kabul etmiyoruz dedi.

“CANINDAN VAZGEÇMİŞTİR, SEVDİĞİNDEN GEÇMEMİŞTİR”

Avukat Akkaya, “Burada cinsel istismar yapıldı denilerek iftira atılıyor. Onur Yaser Can cinsel istismar ve işkence gördüğü için değil, sevdiğinin isminin vermemek için intihar etti. Sevdiğini korumak için canından vazgeçmiştir sevdiğinden vazgeçmemiştir” deyince salonda bulunanlar tepki gösterdiler.

6’ŞAR YIL 5’ER AY 15’ER GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıklar Salih Bahar ve Soner Gündoğdu’nun “Kamu görevlisi olarak sahte belge düzenlemek” ve “Resmi belgeyi bozmak ve yok etmek” suçlarından alt sınırdan uzaklaşarak ve duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak takdir indirimi uygulayarak toplam 6’şar yıl 5’er ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı. Tutuklanmalarına ilişkin talebi reddeden mahkeme heyeti, Bahar ve Gündoğdu hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.



Hatice - Mevlüt Can

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU”

Olay tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan ve sahte resmi belge düzenleme ile resmi belgelerin yok edilmesinde kusur ve kasıtları bulunan kamu görevlilerinin tespitiyle haklarında yasal gereğinin yapılması için ve dosyada bilirkişi olarak görev yapan Zafer Kökdemir hakkında “Sahte resmi belge düzenlemek” suçundan dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

“BU ÜLKE ADALETTEN MAHRUM ETTİ ONLARI”

Duruşma sonrası açıklama yapan Ezgi Sevgi Can, Davanın sürdüğü 9 yıl boyunca yılmadan mücadele etti babam. Kendi kendinin avukatlığını yaptı. Oğlunun katilleriyle yüzleşti. Kabul etmedi, sabretmedi. Sadece isyan etti. Annemin ölüşü de bir isyandır. Annem ve babam, adaletsizliğe rağmen yılmayıp adalet için yaşadılar. Bu ülke adaletten mahrum etti onları. Hem annem hem babam, gözlerimin önünde öldü. Beni yalnız bırakmayın. Bu davayı takip edin” dedi.