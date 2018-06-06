Onur belgesi nedir? Kimler onur belgesi kimlere verilir?
Bir dönemi daha geride bırakmaya hazırlanan öğrencilerin en çok araştırdığı konulardan biri de onur belgesi oldu. Belli şartlara bağlı olan onur belgesi, takdir veya teşekkür belgelerine ek olarak veriliyor. Peki onur belgesi nedir? Kimler onur belgesi kimlere verilir?
2017- 2018 eğitim- öğretim dönemi, 8 Haziran Cuma günü sona eriyor. Son zilin çalmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaz tatili sürecine girecek. Öğrenciler sınavlardan aldıkları puanlar doğrultusunda elde ettikleri ortalamalarla takdir veya teşekkür belgesi alacaklar. Bazı öğrenciler ise başarı belgelerine ek olarak onur belgesiyle ödüllendirilecek. Onur belgesinin verilmesinde dersler kadar öğrencilerin okul içerisindeki davranışları da etkili. Peki onur belgesini kimler alabilir?
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre ödül belgesi şartları şöyle sıralanıyor;
(1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;
a) Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,
gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.
(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.
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