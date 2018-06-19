Önünü kesip otomobili bu hale getirdiler

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Öğretmen Evi civarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 KB 087 plakalı otomobilin önü plakası henüz tespit edilemeyen bir başka otomobil tarafından kesildi. Otomobilin önünü kesen otomobilde bulunan 5 şahıs, ellerindeki satır, levye ve sopalarla Mehmet Pekavcı (20), Mehmet Pekavcı (33), Ramazan Pekavcı (20), Furkan Pekavcı (18) ve Ayhan Aslan (29)'a saldırdı. Bulundukları aracın içerisinden bir türlü çıkamayan gençlerin yardımına civardaki vatandaşlar koştu. Vatandaşların araya girmesiyle saldırıyı gerçekleştiren 5 şahıs olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken saldırıya uğrayan Mehmet Pekavcı, Mehmet Pekavcı, Ramazan Pekavcı, Furkan Pekavcı ve Ayhan Aslan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.