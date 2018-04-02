Onun derdi çok büyük... 'Her sabah kalktığımda yatağına bakıyorum'

Antalya’da yaşayan Tarık ve Ceylan Özdemir çifti 2017 yılı Aralık ayında ilk çocuklarını dünyaya getirme mutluluğunu yaşadı. Çocuklarına Ata ismini veren çift, günler ilerledikçe çocuklarının davranışlarında farklılıklar gözlemledi. İddialara göre doğumun gerçekleştiği özel hastanede son derece sağlıklı dünyaya geldiği söylenen minik Ata’yı başka bir hastaneye götüren Özdemir çifti, bebeklerinde henüz kesin bir tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı teşhis edildi.

Oğlunda milyonda bir rahatsızlığın bulunduğunu belirten Baba Tarık Özdemir, “Çocuğumuzun kafatası ve beyinciği olması gerekenden çok küçük. Buna bağlı olarak da beynin diğer bölgelerinde hasarlar oluşuyor. Şuanda bazı sendromlara da yakalanmış durumda. Bu sendrom epilepsinin çok ağır bir vakası. Günde 4 bin- 5 bin kere gözümüzün önünde nöbet geçiriyor” dedi.

'HER SABAH YATAĞINA BAKIYORUM'

Olay sonrası hukuki yollara başvuracağını belirten Özdemir, "Benim oğlumun yatağı şu anda boş. Her sabah kalktığımda bakıyorum oraya. Belki bir rüya görmüşümdür diye" dedi. Olayı sosyal medya üzerinden paylaştıktan sonra birçok kişinin destek amaçlı aradığını ve mesaj attığını da ifade eden Tarık Özdemir, “Maddi olarak destek olmak isteyenler oldu. Kesinlikle böyle bir isteğimiz yok. Keşke maddiyatla çözülebilecek bir sıkıntımız olsaydı ama ne yazık ki herhangi bir tedavisi olmayan bir hastalık. Doktorlar yaşamayacak diyorlar ama ben hiçbir zaman oğlumdan ve Rabbimden umudumu kesmedim. Yaşar yaşamaz bilemem ama nefes aldığı sürece mücadele etmek zorundayız. Çocuğumuz akciğer enfeksiyonundan yatıyor şu anda. Ben çocuğumu yatıracak hastane bulamadım Antalya’da. Çünkü çocuğumuzun nörolojik problemleri olduğu için hiçbir özel hastane almak istemedi. Çünkü hiçbir zaman ona yaşayacak gözüyle bakmadılar. Sağ olsunlar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi aldı. Çocuğumuzun akciğer enfeksiyonunun düzeliyor olduğunu söylediler. İnsanların bizlere destek olması, dua etmesi bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.