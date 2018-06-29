Önü teyp arkası zula!

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün Küçükçekmece Cennet Mahallesinde uygulama yapıyordu. Ekipler BMV araçtan şüphelenerek durdurdu. Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Sürücü Y.D’nin endişeli hareketlerinden iyice şüphelenen ekipler araçta bir kumanda buldu.



Kumandanın tuşların basıldığında araçtaki herhangi bir mekanizmayı harekete geçirmediği belirlendi. Kumandanın işlevi sorulduğunda Y.D, arızalı bir kumanda olduğunu söyledi. Polis ikna olmadı. Polis deneme yanılma yoluyla araç içinde kumandanın harekete geçirdiği bir mekanizma aramaya başladı.



Polis aracı çalıştırdı, vitesi boşa aldı ve torpido kapağını açtı. Kumandanın tuşuna bastıklarında araç teybinin altından bir kapak açıldı. Zula bulunmuştu.



Zuladan bir poşet içinde 70 gram skunk ve 8 bin TL çıkarıldı. Sürücü Y.D.( 35) gözaltına alındı. Uyuşturucu bulunan lüks araca da savcılık kararıyla el konuldu. Y.D’nin lüks aracıyla eğlence mekanları ve isteyen kişinin adresine uyuşturucu servisi yaptığı belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Y.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.