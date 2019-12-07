Onların imdadını da kimse duymadı: 3 çığlık 3 karar 3 can

1- HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTENDİ

İSTANBUL’da, 21 Temmuz 2018 günü Emniyet’i arayan ihbarcı, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi’nde, Güneş Karaçuban’ın (31) öldürüldüğünü bildirdi. Polis, iki çocuk annesi Karaçuban’ı boğularak öldürülmüş halde buldu. Karaçuban’ın dini nikâhlı eşi Sabri Barçağ (53), eşinin sabah 5’te eve geldiğini savunarak “Hayatıma karışamazsın dedi. Kendimi kaybedip eşimin boğazını tuttum. Çok öfkeli olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum” dedi. Barçağ, cezaevinden gönderdiği mektupta ise eşinin “Sevgilim var” dediğini ve evde kendisine bıçakla saldırdığını ileri sürdü. Güneş’in kardeşi Bilal Karaçuban, şiddet gören ablasının bir süre kadın sığınma evinde kaldığını anlatarak “Cinayetten bir yıl önce ablamı eve getirdim. Sabri, defalarca almak istedi. Bir daha şiddet göstermeyeceğine söz verdiği için müsaade ettik” dedi. Karaçuban, kumarda 50-60 bin TL kaybeden Barçağ’ın ablasını satmaya başladığını belirterek şöyle devam etti: “Ablamın vefatından bir hafta önce yeğenim Emrah beni aradı. ‘Halama fuhuş yaptırıyor’ dedi. Gece ablamın evine gittim. Ablam yoktu. Sabri’nin çalıştırdığı kahveye gittim. Ablamı sordum. ‘Bir şey olmaz, gelir’ dedi. Sabah ablam, Sabri’nin zorla fuhuş yaptırdığını söyledi.”

İstanbul Anadolu 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 5 Aralık’ta savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Barçağ’ın eşini canavarca hisle öldürmediğini ve cinayeti haksız tahrik altında işlediğini iddia ederek indirim yapılmasını ve 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Karar duruşması, 18 Aralık’a bırakıldı. Avukatlar Selin Nakıboğlu ve Yelda Koçak, “Yargı, Güneş’in hayatını ve ölümüne giden sürecini görmüyor. Her şey sanığın anlatımı üzerine kurgulanmış” dedi.

2- İKİNCİ 14 YILA RAĞMEN SERBEST

ANTALYA Alanya’da, 1997’de doğan Ayşenur G., 6 ve 10 yaşındayken amcasının oğlu Selahattin S. tarafından istismara uğradı. Ayşenur G., istismardan kurtulmak için 2015’te Mustafa G. ile evlendi. Selahattin S. (30) “Video ve fotoğrafın var” diyerek 3-4 kez daha istismarda bulundu. Ayşenur G., 5 Nisan 2017’de eşi Mustafa G.’ye ve babası Mustafa S.’ye yaşadıklarını anlatıp intihar etti. Selahattin S., Ayşenur G.’yi aramadığını, kadının numarasını bilmediğini ve amcasıyla arasındaki tarla davası nedeniyle kendisine iftira atıldığını iddia etti. Selahattin S. ile Ayşenur G. arasında 2014-2017 yıllarında 1612 mesaj ve arama bulunduğu anlaşıldı. Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi Selahattin S.’ye 14 yıl hapis verdi. Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi “olayın tek tanığı olan mağdurenin intihar etmesi sonucu dinlenemediği”ni belirterek beraatına karar verilmesi gerektiğini kaydetti. Selahattin S. aynı gün tahliye oldu. Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 14 yıllık cezada direndi. Fakat Selahattin S.’nin avukatlarının itirazı üzerine elektronik kelepçe ve ev hapsiyle beraber yurtdışına çıkış yasağı konarak serbest bırakıldı.

3- BİR DİLEKÇESİ DAHA ORTAYA ÇIKTI

ESKİŞEHİR’de 23 kez suç duyurusunda bulunduğu halde korunmayan, boşandığı eski eşi Yalçın Özalpay tarafından başına baltayla vurularak öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın bir imdat çığlığı daha ortaya çıktı. Özalpay, cinayetten 11 ay önce, 14 Eylül 2018’de Özalpay’dan şikâyetçi oldu. Özalpay’ın evine gelip elbiselerini parçaladığını söyledi. Özalpay, 15 Eylül’de telefon açarak, “Kahpe, göreceksin seni süründüreceğim, seni öldüreceğim, seni öldürmeden bana rahat yok” diye tehdit etti. 16 Eylül’de evin önünde “Göreceksiniz, şerefsizler” diye hakaret etti. 17 Eylül’de bir komşuya “Ayşe’yi öldüreceğim” dedi. Özalpay’a ‘mala zarar, zincirleme hakaret ve tehdit’ suçlarından dava açıldı. İddianamede, Arslan’ı eşiyle uzlaştırmaya gönderildiği ve tarafların uzlaşmadığı belirtiliyor.