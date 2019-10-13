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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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 Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Onları hiçbir şey durduramadı!

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İstanbul Bahçelievler'de bilgisayar malzemesi yüklü minibüsü soyan hırsızlar, ne kendisini görüntüleyen vatandaşa ne de engel olmak isteyenlerin fırlattıklarına aldırış etti. Yaklaşık 35 bin lira değerinde bilgisayar malzemesi çalan hırsızların o anları saniye saniye cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.  

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  • Hırsızları hiçbir şey durduramadı
  • Hırsızları hiçbir şey durduramadı
  • Hırsızları hiçbir şey durduramadı
  • Hırsızları hiçbir şey durduramadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Bilgisayar malzemesi satan Hacı Mehmet Özer, malzeme yüklü minibüsünü evinin önüne park etti.  Evinde uyuyan Özer'in minibüsünün yanına saat 07.30 sıralarında çalıntı plaka taktıkları belirlenen araçlarıyla yüzü maskeli hırsızlar geldi. Araçta bulunan 4 hırsızdan iki hırsız araçtan inerek minibüsün bagajını açtı ve malzemeleri kendi araçlarına yüklemeye başladı. Bu sırada yoldan geçen Canberk Umut adlı vatandaş hırsızları fark etti. Bağırarak çevredekileri uyaran Umut, cep telefonunu da çıkararak hırsızları görüntülemeye başladı. Alarm sesine ve bağrışmalara uyanan minibüs sahibi Özer de önce balkona çıktı, ardından hırsızları durdurmak için aşağıya indi. 

ELLERİNE NE GEÇİRDİLERSE FIRLATTILAR 

Balkona çıkan Özer ve eşi hırsızları durdurmak için ellerine geçirdikleri plastik tabure ve su bidonunu hırsızlara doğru attı. Bir başka bina sakini de elindeki şişeyi hırsızlara doğru savurdu. Rahat hareketleriyle dikkat çeken hırsızlar, bağrışmalara ve kendilerine fırlatılanlara aldırış etmeden yaklaşık 35 bin lira değerindeki bilgisayar malzemesini araçlarına yükledi. Araçlarına binerek kaçan hırsızlara bu sefer de bir temizlik işçisi engel olmak istedi. Elindeki plastik çöp kovasını hırsızların aracının önüne atan temizlik görevlisini de atlatan hırsızlar, hızla olay yerinden kaçtı. 

"HİÇ UMURSAMADILAR" 

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan Hacı Mehmet Özer, "Sabahın 7 buçuğunda alarm sesiyle uyandım. Bağırdım hiç umursamadılar. Arabayı boşaltmayı sürdürdüler. Çevredeki insanlar da toplandılar. Onları da kale almadılar. Bilgisayar malzemesi yüklüydü. 30-35 bin lira zararım var. İlk balkona çıktım sonra aşağı koştum ama kaçtılar. Şişe attım, sehpa attım, yine komşulardan da şişe atanlar oldu. Temizlik işçisi de çöp arabasını önüne attı, kaza yapıyordu ama onu da atlattı, kaçtı" dedi.  

Cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor. 

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