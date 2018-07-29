Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOnlardan geriye mutluluk pozları kaldı
GeriGündem Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
29.07.2018 - 17:36, Son Güncelleme:

Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden baba ve oğuldan geriye birlikte çektirmiş oldukları fotoğraf kaldı. Kazada yaralanan Çinli turistlerin Manavgat’taki hastanelerde tedavileri devam ettiği bildirilirken durumu ağır olan 1 turistin tedavisi ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor.

7
  • Kapadokyaya giden turist otobüsü kaza yaptı
  • Kapadokyaya giden turist otobüsü kaza yaptı
  • Kapadokyaya giden turist otobüsü kaza yaptı
  • Kapadokyaya giden turist otobüsü kaza yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çinli turist kafilesini Kapadokya'ya götüren Uğur A. idaresindeki 34 FG 091 plakalı tur otobüsü, Akseki Manavgat karayolu Geriş Mahallesi'nde karşı yönden gelen Kemal Karataş yönetimindeki 01 EUS 97 plakalı otomobil ve Tamer Kaya idaresindeki 07 YJY 07 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kemal Karataş (31) ile 2 yaşındaki oğlu Ömer Karataş hayatını kaybetti. Otobüsteki 31 Çinli turist, Türk rehber ve şoför Uğur A. yaralandı. Durumu ağır olan 1 turist ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralılar Manavgat Devlet Hastanesi, Özel Akdeniz Hastanesi, Side Anadolu Hastanesi, Eslem Hastanesi ve Yaşam Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden baba ve oğuldan ise geriye birlikte çektirmiş oldukları fotoğraf kaldı.

Manavgat’taki yaralıların büyük bölümünün ayakta tedavi edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Manavgat’taki hastanelerde tedavilerine devam eden 30 Çinli turistin isimleri ise şöyle; "Qin Peng,Yuanz Heng, Miaofadg Lai, Yangyi Yu, Zhao Liping, Gao Dongfa, Tang Chengcan, Hua Yu Wei, Liu Guengzhow, Wang Jing, Luo Jianwen, Wang Yanxion, Zu Tiemci, Yarkın Eslima, Suyun He, Donghai Zeng, Aiming Zhao, Xuqing Wei, Xu Weilian, Lan Hong, Dongli He, Jianfang Gan, Fan Ce, Zaigeng Yan, Lingmin Jiang, Yingshan Chinese, Lijun Huang, Guangzhou Chen, Zhang Haihua, Lixiao Ling."

Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı
daha fazla video için
Antalyada turist otobüsü ile iki otomobil çarpıştı
Antalya'da turist otobüsü ile iki otomobil çarpıştı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Onlardan geriye mutluluk pozları kaldı

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Küçük çocuk televizyon izlerken bir anda yere yığıldı... Soruşturmada yeni gelişme