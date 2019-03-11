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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.03.2019 - 21:34, Son Güncelleme:

Onlarca gözaltı... 7 Milyon TL'lik yasadışı hareketlilik

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Onlarca gözaltı... 7 Milyon TL'lik yasadışı hareketlilik

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılan operasyonda İzmir, İstanbul, Bursa, Mardin, Kütahya ve Afyonkarahisar illerinde faaliyet gösteren iki ayrı örgütten 45 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz merkezli olarak ‘TCK-220. Madde Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek, Kurulan Örgüte Üye Olmak’ 7258 SKM Spor Müsabakalarına Dayalı Bahis Oyunlarının Oynatmak ve Para Nakline Aracılık Yapmak (Yasa dışı bahis) suçları ile ilgili olarak CMK 135-140 kapsamında yapılan çalışmalar ve uzun süren takipler sonucu Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Mardin, Kütahya ve Afyonkarahisar illerinde eylem gerçekleştiren 43 şüpheli şahıs ve bu şahıslar ile suç içerikli birliktelikleri tespit edilen 8 ayrı şahıs olmak üzere toplam 51 şüpheli şahsın iki ayrı örgüt çatısı altında birleşerek belirtilen suçları işledikleri tespit edilmiştir. 07.03.2019 günü saat: 06.00 itibari ile 7 ayrı il merkezi ile eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde 52 ayrı adreste yapılan aramada 45 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiş, suçta kullandıkları dijital materyallere el konulmuş, ayrıca şüphelilerin mal varlıklarına, banka hesaplarına tedbir konulmuş ve MASAK raporlarıyla teyit edilen yaklaşık 7.000.000 TL’lik yasadışı hesap hareketi tespit edilmiştir. İlçemiz dışında yakalanan şüphelilerin ilçemize sevki için gerekli görevlendirmeler yapılmış olup firari şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.”

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (11.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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