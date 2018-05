Akşener, dün Kahramanmaraş’ta partisinin mitinginde şunları söyledi: “Korkuyorlar ve akla hayale gelmedik iftiralar atılmaya devam ediyor. Bu milleti tehdit edenlerin ne hale geldiklerini bilmedikleri için, bu milletin değerlerinden uzak yaşadıkları için onlar tehdit ettikçe imzalar artıyor. Seçimleri sen istedin. Seçimlere ittifak organizasyonunu sen yaptın. Biz de, SP, DP bizim listemizden, CHP ile bir ‘millet ittifakı’ kurduk. Listede bir tane dikdörtgen olacak ve başında ‘Millet İttifakı’ yazacak, siyasi partilerin bütün amblemleri orada olacak ve İYİ Partili İYİ Parti’ye, CHP’li CHP’ye, SP’li de SP’ye mührünü vuracak.”



DUVARDAKİ YAZIYA İKİ GÖZALTI

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in Üsküdar’daki evinin karşısındaki duvara ‘Her an her şey olabilir’ yazısını yazdığı kamera görüntülerinden saptanan Burak G. (23) ve 14 yaşındaki E.T. gözaltına alındı. Burak G., bir dizinin repliklerini duvara yazdıklarını, herhangi bir tehdit amacı gütmediklerini öne sürdü. Burak G., Akşener’in yazı yazdıkları duvarın karşısında evi olup olmadığını da bilmediklerini iddia etti. E.T. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, “Tehdit” suçundan hakkında soruşturma başlatılan Burak G., mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Burak G.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.