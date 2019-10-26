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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA / İSTANBUL
26.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Onlar öldü, polisler 6’şar yıl hapse mahkûm oldu

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Onlar öldü, polisler 6’şar yıl hapse mahkûm oldu

İstanbul'da 2 Haziran 2010’da yapılan narkotik operasyonunda 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan ve 3’üncü kez emniyete çağırılınca intihar eden mimar Onur Yaser Can’ın (28) gözaltı tutanaklarında değişiklik yaptıkları iddiasıyla yargılanan iki polis memuru, 6 yıl 5 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırıldı.


İstanbul 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Soner Gündoğdu ile müşteki kardeş Ezgi Sevgi Can katıldı. 17 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden baba Mevlüt Can ise ilk kez duruşmada yoktu. Davaya ilişkin son beyanları alınan Ezgi Sevgi Can, “Babamı öldüren şey de tıpkı annemi öldüren şey... Bu insanlar eceli ile ölmediler. Onları öldüren şey evlat acısının yanı sıra bu adaletsiz durumdur” dedi. Mahkeme heyeti, sanıklar Salih Bahar ve Soner Gündoğdu’nun “Kamu görevlisi olarak sahte belge düzenlemek” ve “Resmi belgeyi bozmak ve yok etmek” suçlarından alt sınırdan uzaklaşarak ve duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak takdir indirimi uygulayarak toplam 6 yıl 5 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı. Tutuklanmalarına ilişkin talebi reddeden mahkeme heyeti, Bahar ve Gündoğdu hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu. 

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