Onlar öldü, polisler 6’şar yıl hapse mahkûm oldu
İstanbul'da 2 Haziran 2010’da yapılan narkotik operasyonunda 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan ve 3’üncü kez emniyete çağırılınca intihar eden mimar Onur Yaser Can’ın (28) gözaltı tutanaklarında değişiklik yaptıkları iddiasıyla yargılanan iki polis memuru, 6 yıl 5 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Soner Gündoğdu ile müşteki kardeş Ezgi Sevgi Can katıldı. 17 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden baba Mevlüt Can ise ilk kez duruşmada yoktu. Davaya ilişkin son beyanları alınan Ezgi Sevgi Can, “Babamı öldüren şey de tıpkı annemi öldüren şey... Bu insanlar eceli ile ölmediler. Onları öldüren şey evlat acısının yanı sıra bu adaletsiz durumdur” dedi. Mahkeme heyeti, sanıklar Salih Bahar ve Soner Gündoğdu’nun “Kamu görevlisi olarak sahte belge düzenlemek” ve “Resmi belgeyi bozmak ve yok etmek” suçlarından alt sınırdan uzaklaşarak ve duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak takdir indirimi uygulayarak toplam 6 yıl 5 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı. Tutuklanmalarına ilişkin talebi reddeden mahkeme heyeti, Bahar ve Gündoğdu hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu.
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