'Onlar mal değil, can' Yavru köpekler ihale ile satılacak

Kapıkule Sınır Kapısı’nda Bulgaristan’dan 21 Ocak günü yurda giriş yapan otomobil, gümrük muhafaza ekipleri tarafından şüphe üzerine arandı. Bulgaristan plakalı otomobilin bagajında, ses çıkarmalarını önlemek için iğne ve ilaç verilerek uyutulan, 4 çin aslanı, 7 Jack Russell,4 pinscher, 3 king charles, 2 pekinez, 1 maltese Terrier ile 1 chihuahua cinsi yavru 22 köpek ele geçirilirken, 3 köpeğin de telef olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan Bulgar sürücü, sevk edildiği mahkemece, para cezasıyla serbest bırakıldı. Değeri binlerce lira olduğu belirtilen köpeklerin, İstanbul’a götürülerek, evcil hayvan dükkanlarında satılmak istendiği tespit edildi.







Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü’nce el konulan köpekler, ilerleyen günlerde Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) aracılığıyla ihaleye çıkarılarak, satılacak. Satılacakları güne kadar yediemin olarak Edirne Doğa Hayvanlarını Koruma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender ile Yönetim Kurulu üyesi Emirhan Karışık’a teslim edildi. Yetkililer, son dönemde Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında, yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenirken, yakalanan yavru kedi ve köpek sayısında artış olduğunu, bu artışın Balkan ülkelerinden ucuza alınan yavru hayvanların Türkiye’de çok daha yüksek fiyatlarla satılmasından kaynaklandığını söyledi.







’ONLAR MAL DEĞİL, CAN’

Kapıkule’den ülkeye yasa dışı yollarla sokulmak istenirken, yakalanan 14 köpeğe evinde bakan EDHAYKO Başkanı Nurhan Kalender, yavru köpeklerin mal statüsünden bir an önce çıkarılıp, can olarak görülmesini istediklerini söyledi. Kalender, "Sınır kapılarında sürekli yavru kedi ve köpek yakalanıyor. Bu köpekleri yetkililer, mal statüsünde gördüğü sürece, bunları anne sütüne muhtaçken koparıp, kaçırmaya devam edecekler. Bunlar daha bebek, sizin bebeğinizi kaçırdıklarınızı ve sattıklarınızı düşünsenize. Ne korkunç değil mi? Onlar mal değil, can ve satılamazlar. Bir an önce hayvanların satışlarının yasaklanıp, kaçakçılığın önüne geçilmesi gerekiyor" diye konuştu.



Evinde 9 yavru köpeğin bakımını üstlenen Emirhan Karışık ise hazırlanacak yasayla hayvanların mal statüsünden çıkarılıp, ülkede satışının yasaklanmasını istedi.







Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bulgaristan’a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında; geçen yıldan bu yana kedi, köpek, papağan ve muhabbet kuşu dahil olmak üzere evcil 135 hayvan, iğne ve ilaçlarla uyutulup, araçlara gizlenmiş halde yakalandı. Yakalanan yavru kedi ve köpeklerden 50’ye yakını, anne sütünden erken kesildiği için çeşitli hastalıklara yakalanıp, telef oldu.