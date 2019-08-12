"Onlar kazacak biz seyredecek değiliz"

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) perşembe günü gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ona eşlik eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün Ada’daki temasları dün de sürdü. Askerlerle bayramlaşan Akar, bayram namazını Lefkoşa’daki Hala Sultan Camisi’nde kıldı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın da eşlik ettiği heyete, Kıbrıslılar büyük ilgi gösterdi.

‘MAVİ VATAN’IN MUHAFIZLARI

Komuta heyeti, Karpaz açıklarında sondaj çalışmalarını yürüten Yavuz gemisine yakın koruma sağlayan Gemlik firkateynine helikopterle gitti. Geminin personeliyle bir araya gelen Bakan Akar ve komutanlar, personelin bayramını kutladı. “Mavi vatanın etkin, caydırıcı ve saygın muhafızları” olarak nitelendirdiği bahriyelilerin çok önemli bir görev icra ettiğini belirten Akar, “Burada Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ege’de bir oldubittiye göz yummayacağız. Herhangi bir şekilde bu haklarımıza karşı birtakım kararlar alınmasına müsaade etmeyeceğiz. İçinde bizim olmadığımız kararların yaşama şansı olmadığını başından beri söylüyoruz” diye konuştu.

RUMLARI TEKRAR UYARDI

Olması gerekeni iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde dile getirdiklerini kaydeden Akar sözlerini şöyle sürdürdü: “Şunu kimse beklemesin, onlar araştırma, sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, o zenginliklerden istifade edecek, hem Kıbrıs halkı hem de Türkiye hiçbir şey yapmadan seyredecek. Bu çok komik, böyle bir şey olmaz. Bunu kimse bizden beklemesin. Uluslararası kurallar var, çeşitli uygulamalar, yöntemler var. Bu manada biz de hakkımız neyse kendi hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Dolayısıyla bu konuda bizim gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin.”

44 YIL ÖNCEKİ BİRLİĞİNDE

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1975’te teğmen rütbesiyle görev yaptığı Kıbrıs’ta sınır hattındaki 3’üncü Piyade Bölük Komutanlığı’nda duygulu anlar yaşadı. 44 yıl önce görev yaptığı bölükte yetkililerden brifing alan Akar, ziyareti sırasında söz konusu dönemdeki askeri, bugün de KKTC vatandaşı olan Selahattin Demir’le de bir araya geldi. Akar, 44 yıl önceki askeriyle sohbetinde duygulu anlar yaşadı.