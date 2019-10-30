Onlar kapattı o açtı! Selfie 100, evlilik fotoğrafı 750 TL

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOnlar kapattı o açtı! Selfie 100, evlilik fotoğrafı 750 TL
GeriGündem Onlar kapattı o açtı! Selfie 100, evlilik fotoğrafı 750 TL
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fırat ALKAÇ - İSTANBUL
30.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Onlar kapattı o açtı! Selfie 100, evlilik fotoğrafı 750 TL

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Onlar kapattı o açtı! Selfie 100, evlilik fotoğrafı 750 TL

Mahmutpaşa’daki tarihi Valide Han’ın terasındaki kaçak yapıdan Boğaz manzaralı fotoğraf çektiren turistlerden konsepte göre 100 ile 1000 lira arası para alan Hakan Erbak “Kaçak bir iş yapmıyoruz” dedi. Fatih Belediyesi ise kaçak yapının 5 defa mühürlendiğini ancak mührün kırıldığını belirtti.

18
  • Valide Han’ın “Deli Dumrul”u
  • Valide Han’ın “Deli Dumrul”u
  • Valide Han’ın “Deli Dumrul”u
  • Valide Han’ın “Deli Dumrul”u
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fatih ilçesinin Mahmutpaşa semtinde, Çakmakçılar Yokuşu’nda, 17. yüzyılda Kösem Sultan tarafından yaptırılan Valide Han ve bitişiğindeki Sağır Han’ın çatısında bulunan 5 kaçak yapı ocak ayında Fatih Belediyesi tarafından yıkıldı. Aynı yerdeki bir yapı ise yıkımın yapıldığı gün karar çıkmadığı için ayakta kaldı. Ancak kaçak yapının içinde kafeterya ve hediyelik eşya satılan işyeri bir süre sonra kapandı.

Onlar kapattı o açtı Selfie 100, evlilik fotoğrafı 750 TL

GÜNDE 3 BİN LİRA İDDİASI

Bu süreçte, iddiaya göre Hakan Erbak, bir turizm şirketi adıyla, yıkılması beklenen yapının çatısını kiraladı. Yapının, Valide Han tarafındaki girişine bir masa ve bir sandalye koyarak Boğaz manzarasına karşı fotoğraf çektirmek isteyen turistlerden kişi başı 100 lira almaya başladı. Han esnafı, defalarca belediyeye şikâyet ettikleri Erbak’ın bu yolla günde 3 bin liraya yakın para kazandığını iddia ediyor. Erbak’ın hazırladığı fiyat listesi ise şöyle; Halı konsepti 100 lira, videografi paketi 1000 lira, gelin-damat prodüksiyon hizmeti 750 lira, film-reklam-katalog çekimi 4 bin 500 lira.

Onlar kapattı o açtı Selfie 100, evlilik fotoğrafı 750 TL

‘FİŞ VERİYORUZ’

“Girişimci” Erbak, tarihi hanın üzerinde ücret ödemeden manzara fotoğrafı çekmek isteyen turistlere ise engel oluyor. Erbak yaptığı açıklamada “Burası yasal bir yer. Parayı ödeyene fiş veriyoruz. Kart ile ödeme de yapılabiliyor. Kaçak bir yer değil, kaçak bir iş yapmıyoruz” dedi. Fotoğraf çektirmek için 300 lira veren üç turist ise “Manzara çok güzel. Görevliler martılara yem veriyor. Bu nedenle martılar üzerimizden uçuyor. Biz de Boğaz manzarasına karşı fotoğraf çekiyoruz” dedi.

Onlar kapattı o açtı Selfie 100, evlilik fotoğrafı 750 TL

İstanbul’da 1500 yıllık tarihiyle ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi’nin bitişiğinde bulunan Büyük Valide Han ve Sağır Han’ın çatısındaki 5 kaçak yapı geçen ay yıkıldı. Bu yıkım olaylarına kadar birbirine bitişik olan iki hanın çatısı turistlerin uğrak yeriydi. Boğaz manzarasını görmek isteyen turistler ücretsiz olarak hanın çatısında fotoğraf çektirebiliyordu. İşyerlerinin yıkılmasının ardından hanın çatısında herhangi bir restorasyon işlemi yapılmadı. Yıkılan işyerlerinin molozlarının ise aradan geçen zamana rağmen temizlenmedi.

Onlar kapattı o açtı Selfie 100, evlilik fotoğrafı 750 TL

Hakan Erbak

Fatih Belediyesi yetkilileri, kaçak yapının 5 defa mühürlendiğini, mühürü kıran sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Kaçak yapının çatısındaki masa, yastık ve kilimlerin de toplandığını belirten belediye görevlileri, anıtlar kurulundan gelecek iznin ardından tarihi yapının çatısındaki kaçak merdivenlerin yıkılacağını belirtti.

Onlar kapattı o açtı Selfie 100, evlilik fotoğrafı 750 TL

VERGİMİ ÖDÜYORUM

Parayla selfie çekilen kaçak yapının sahibi, Büyük Valide Han Yapım ve Organizasyon Şirketi’nin patronu Harun Reşit Göktaş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ben burayı bütün insanların gelip bir soluk alabileceği, aynı zamanda kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerinin yapıldığı bir yer olarak düzenledim ve 3.5 yıl işlettim. Ruhsat vermediler. Onlarca kez usulsüz mühürleme yaptılar. Şimdi bir prodüksiyon şirketi olarak burada vergi ödeyerek bu işi yapıyoruz, yine belediye engel oluyor. Soruyorum, bu çevrede vergi veren kaç işyeri var? Kaçının ruhsatı var?”

Onlar kapattı o açtı Selfie 100, evlilik fotoğrafı 750 TL

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle