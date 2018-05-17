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    Onlar gitti şantiyede iş başı yapıldı

    AA
    17.05.2018 - 13:16 | Son Güncelleme:

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, belediyeye ait asfalt şantiyesindeki kum yığınlarına yuva yapan kırlangıçların zarar görmemesi için ara verilen çalışmalara, kuşların bölgeyi terk etmesinin ardından yeniden başlandı.

    Kadirli Belediyesine ait asfalt şantiyesinde yol yapımında kullanılmak amacıyla depolanan ve zamanla sertleşen asfalt kumuna yuva yapan kırlangıçların bir aylık misafirliği sona erdi.

    Kırlangıçlar ve yavrularının yuvalardan ayrılmasıyla şantiyede işbaşı yapıldı.

    Kadirli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şefi Salih Kocabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl nisan ayında şantiyedeki kum yığınına yuva yaparak kuluçkaya yatan kırlangıçların yavrularını da alarak göç etmeye başladıklarını söyledi.

    Misafir ettikleri kuşların yuvalarından ayrılmasıyla çalışmaların yeniden düzene girdiğini anlatan Kocabaş, "Şantiyemizin bir aylık misafirlerinin gitmesiyle işler tekrar düzene girdi. Asfalt yol çalışmamız hız kazanacak." ifadesini kullandı.

    Onlar gitti şantiyede iş başı yapıldı
    Onlar gitti şantiyede iş başı yapıldı
    Onlar gitti şantiyede iş başı yapıldı
    Onlar gitti şantiyede iş başı yapıldı
    Onlar gitti şantiyede iş başı yapıldı
    Onlar gitti şantiyede iş başı yapıldı
    Onlar gitti şantiyede iş başı yapıldı

    Etiketler: Osmaniye , kırlangıç , gündem
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