Onlar da itirafçı oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOnlar da itirafçı oldu
GeriGündem Onlar da itirafçı oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Razi CANİKLİGİL
22.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Onlar da itirafçı oldu

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Onlar da itirafçı oldu

ABD’yi 511 milyon dolar dolandırdıktan sonra Türkiye’ye kaçarken yakalanan Kingston kardeşler duruşmaya bir hafta kala suçlamaları kabul ederek itiraflarda bulundular. ABD’nin Utah eyaletindeki Mormon tarikatının önde gelen isimlerinden olan Jacob ve Isaiah Kingston, avukatları aracılığıyla tutuklu yargılandıkları Salt Lake City’deki federal mahkemeye verdikleri dilekçede, daha düşük bir ceza almak için suçlarını itiraf ettiler.

Hâkim Jill B. Parrish’e sundukları 22 sayfalık dilekçede ABD Maliyesi’ni sahte evrak düzenleyerek nasıl dolandırdıklarını anlatan Kingston kardeşler, Türk bankalarına yatırdıkları milyonlarca doların ve bazı şirket satın almaları, gayrimenkul yatırımları ve Mega Varlık fonuna yatırdıkları milyonlarca doların dökümünü de sundular.

Türkiye’deki ilişkilerini davanın bir diğer tutuklu sanığı olan ABD’li işadamı Lev Dermen aracılığıyla kurduklarını belirten Kingston kardeşler, 2011 yılında tanıştıkları Dermen’in yasadışı işlemleri planladığını ve her şeyi onun yöntemleri ile gerçekleştirdiklerini iddia etti.

SAHTE EVRAKLA PARA AKLAMA

SBK Holding USA adıyla ABD’de kurdukları şirket aracılığıyla kara para aklama işine başladıklarını ve her şeyi Dermen’in direktifiyle gerçekleştirdiklerini itiraf eden Kingston kardeşler, mahkemeye sundukları dilekçede kendilerine ya da ortak oldukları 200’e yakın, şirket, hesap, araç, gayrimenkul ve mal varlıklarının listesini ceza olarak teslim etmeye razı olduklarını kaydettiler.

İki kardeşin sahte evrak düzenleyerek ABD maliyesinden aldığı 511 milyon doların en az 100 milyon dolarının Türkiye’ye aktarıldığını, bu paranın bir kısmının bazı şirketler üzerinde aklanarak daha sonra yeniden ABD’deki şirketlerine yollandığı da kaydedildi. Listede Türkiye’de bulunduğu anlaşılan şu firmalar yer alıyor:

* İstanbul Kuruçeşme’de Set-App Technologies’e ait 5 adet gayrimenkul

* Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi

* Doğa Doğan

* Mega Varlık Yönetim AŞ

* SBK Holding Türkiye aracılığıyla yapılan yatırımlar.

KORKMAZ SANIK DEĞİL TANIK

Davanın gizemli sanığı olan Lev Aslan Dermen’in ise Kingston kardeşlerden ayrı yargılanmak isteğiyle mahkemeye üç gün önce sunduğu dilekçenin reddedildiği ortaya çıktı. Dermen, Kingston kardeşlerin kendisi hakkında iftiralarda bulunacağını ileri sürmüştü. Sanıkların Türkiye’deki ortakları olan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın sanık olmadığı ve soruşturmaya yardımcı olduğu belirtildi. ABD’de davayı soruşturan Başsavcı Richard M. Rolwing, Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’deki avukatı Mark Srere’ye gönderdiği 15 Mayıs 2019 tarihli mektupta Korkmaz ya da SBK Holding A.Ş.’nin davalı olarak olası bir yeni iddianamede yer alacağına dair henüz bir düşünceleri olmadığını belirtti. Korkmaz’ın halen davayla ilgili bilgisi olan bir tanık durumunda olduğu kaydedildi.

BİYODİZEL OPERASYONU

Kingston kardeşler, suçlamaya göre ABD’nin doğu kıyısından gemiye yükledikleri biyodizeli Panama kanalına girmeden başka gemiye naklediyor, kanalı geçerek batı kıyısındaki Los Angeles limanındaki depolarına ayçiçek yağı diye aktarıyordu. İki şüpheli, burada ürünü bir işlemden geçirip biyodizele çevirmiş gibi göstererek galon başına bir dolar teşvik alıyordu.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
4 terörist etkisiz hale getirildi
Sevgililer tutuklandı
Canı pahasına tam 5 kişiyi kurtardı... Yıkıldılar
Takı hırsızları düğünde yakalandı!