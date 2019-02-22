Önergemi saptırdılar
AKDENİZ’de petrol aramasıyla ilgili Meclis’e verdiği önerge nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tepki gösterdiği CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “iftiraya uğradığını” söyledi. Erdoğan’ın, “Rum milletvekillerinin ağzıyla konuşuyor” dediği CHP’li Başarır dün Meclis’te basın toplantısı düzenleyerek, önergesini çarpıttığını söylediği basın kuruluşlarına dava açacağını belirtti.
Mahir Başarır şunları söyledi:
“Hakkımda günlerdir asılsız bir kampanya yürütülüyor. Cumhurbaşkanı da bu kampanyaya ortak oldu. Ben Enerji Bakanı’nın yanıtlaması için bir önerge verdim, 10 tane soru sordum. 3 gemi alınmış, limanda yatıyor. Kiralanan bir helikopter var, günlüğü 40 bin dolar. Buna gerek var mıydı? Bu aramaları ciddi şekilde yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Ben bunu sordum. Benim sorduğum 10 sorunun bir kelimesinde bile ‘Bu kuyular neden açıldı, neden petrol arıyoruz’ diye soru varsa ben milletvekilliğinden istifa edeceğim. Ben tam tersini soruyorum; 2 milyar dolar yatırım yapıyoruz, ama bir arpa boyu yol almamışız. Alanya’da bu gemiler yatıyor, ama İsrail ve Rum gemileri delik deşik ediyor Akdeniz’i. Ben tam tersini soruyorum. Cumhurbaşkanı bunu yaptıktan sonra sosyal medyada aile resimlerimin altına, ‘Neden ölmüyorsunuz’ yazıları, küfürle, hakaretler... İki çocuğum var. Bana ve aileme bir saldırı olursa Cumhurbaşkanı bunun hesabını verebilir mi?”
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