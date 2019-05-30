Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alacak | Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel başvurusu nasıl yapılır?
Ondokuz Mayıs Üniversitesi yayınladığı duyuru ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Üniversite bünyesinde, profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi olmak üzere toplam 42 akademik personel istihdam sağlayacak. Peki, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, o konu hakkında detaylar.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'ndan yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadeleri kullanıldı. 30 Mayıs tarihinde yapılan açıklamaya göre, başvuru süresi üniversitenin Resmi Gazete'ye verdiği ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tamamlanacak. İşte, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi ilanıyla ilgili detaylı bilgiler...
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
1- Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14.maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları karton kutu içerisinde teslim etmeleri gerekir.
2- Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.
3- Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Üniversitenin 30 Mayıs tarihinde verilen ilan, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde tamamlanacak.
MÜRACAAT YERİ
Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.
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