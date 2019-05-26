Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 10 bin oldu
Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Geçişler, 9 gündür devam ederken şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı 10 bine ulaştı.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelerek Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına gelenler, işlemlerini yaptırdıktan sonra Suriye tarafına geçti.
Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 18 Mayıs Cumartesi günü başlayan geçişlerde şu ana kadar 10 bin kişinin bayram için ülkesine gittiği belirtildi.
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