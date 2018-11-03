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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
03.11.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

'Önceden de yapmıştı, yakalayamamıştık' dedi! Bu kez kaçamadı

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'Önceden de yapmıştı, yakalayamamıştık' dedi! Bu kez kaçamadı

Burdur'da bir iş yerine bir ay arayla ikinci defa 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte hırsızlık amacıyla gelen genç kadın iş yeri sahiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. İlkinde elinden kaçırdıkları hırsıza ikinci gelişinde müdahale etmeyip hırsızlık anlarını kaydeden iş yeri sahibi, polisi arayıp şüpheli kadın mağazadan çıkarken suçüstü yakalattı. 

Burdur Merkez Gazi Caddesi üzerindeki kozmetik işyerine yaklaşık bir ay önce gelen Z.Y.'nn (24) güvenlik kameralarından hırsızlık yaptığını farkeden işyeri sahipleri Z.Y. işyerinden çıktıktan sonra arkasından koştu ancak yetişemediler. Dün saat 14.00 sıralarında aynı işyerine 1 yaşlarındaki bebeği ve bebek arabasıyla yeniden gelen Z.Y.'yi tanıyan Netafet ve Şükrü Türken isimli işyeri sahibi karı koca elemanlarını da uyararak Z.Y'.ye müdahale etmemelerini istedi. Z.Y. işyerinde 200 lira civarında kozmetik ürününü bebek arabasının arkasındaki çantanın içerisine attı. Hırsızlık anı işyerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

İşyeri sahibi durumu 155' e bildirdi. Polis ekipleri Z.Y.'yi işyerinden çıkarken yakaladı. Z.Y. ifadesi alınmak üzere Polis merkezine götürüldü. İşyeri sahibi Şükrü Türken "bu bayan daha öncede gelmişti. Güvenlik kameralarından gördük ama dükkandan çıktıktan sonra fark ettik çaldığını. Gazi Caddesinde arkasından gittik ama bulamadık. Bugün tekrar gelince elemanlarıma serbest bırakın dedim. Polisi aradım. Bebek arabasındaki bebek çantasına her şeyi doldurdu.

Tam kapıdan çıkarken polisler müdahale etti. Yaklaşık 200 lira civarında bir malzeme çalmış" dedi. Netafet Türken'de "Önceden de yapmıştı. Peşinden gitmiş ama yakalayamamıştık. Geçen ay yaptığı hırsızlığın görüntüleri ve fotoğrafı cep telefonumda vardı. Dükkana girince tanıdım. Seslenmedik, güzelce aynı şekilde çantasına doldurdu" diye konuştu. 

İş yeri sahibi şüpheliden ilk çaldığı malların ücretini alarak şikayetçi olmadı. Z.Y. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çaldıkları malların parasını iş yerine ödediği için serbest bırakıldı. 

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