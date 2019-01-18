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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
18.01.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Böylesi görülmedi! 'Bu yeni gelmişti, bunu kandırmışlar!'

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Beyoğlu’nda yabancı uyruklu bir şahsı dolandırmak için önce uyuşturucu madde verdiler sonra parasını ve pasaportunu çaldılar.

Beyoğlu’nda aynı evde kalan 5 yabancı uyruklu şüpheli, aralarına yeni katılan bir diğer yabancı uyruklu şahsa uyuşturucu madde vererek dolandırdı. Uyuşturucu etkisindeki kişinin konuşmakta güçlük çektiği anlar kameralara yansırken, dolandırıcılardan biri ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Tırmık Sokak’ta saat 13.30 sularında gerçekleşti. İddiaya göre bir binanın bodrum katında kalan yabancı uyruklu 5 erkek şahıs, yeni tanıştıkları ve ev arkadaşı olarak yanlarına aldıkları bir diğer yabancı uyruklu bir erkek şahsa uyuşturucu madde vererek dolandırdı. Başka ülkelere götüreceklerini söyleyerek şahsı kandıran ve sonrasında da pasaportunu ve parasını alan şahıslar, uyuşturucu madde etkisindeki kişiyi sokakta bırakarak kaçtı.

“PARASINI NE VAR NE ALIP GİTMİŞLER"

Uyuşturucu madde verilerek dolandırılmaya çalışılan kişiye tercümanlık yapan ve aynı zamanda sokak sakinlerinden olan görgü tanığı Fırat Aykut, "5 kişi arkadaşlar demişler ki seni Yunanistan’a götüreceğiz. Yabancı bir ülkeye götüreceklermiş. Aynı evde de 10-15 kişi kalıyorlar. Bu yeni gelmişti buraya. Bunu kandırmışlar, uyuşturucu içirmişler. Parasını ne var ne yoksa pasaportunu falan alıp gitmişler” şeklinde olayı anlattı.

Sokağın köşesinde bırakılan şahsı gören Fırat Aykut ve diğer vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise duruma müdahale ederek sağlık ekiplerini çağırdı. Uyuşturucu madde etkisindeki şahıs ambulansa bindirilerek sağlık kontrolüne alınırken, maddenin etkisiyle kendisinden geçen şahsın konuşmakta da güçlük çektiği anlar ise kameralara yansıdı.

Şahsı dolandırmaya çalışan diğer yabancı uyruklu şüphelilerden biri ise kaçmaya çalışırken olay yerinde polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan zanlı birlikte kaldığı diğer şahısların ise nerede olduklarını bilmediğini söyledi. Yakalanan şahıs polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, uyuşturucu etkisindeki şahıs ise ambulansa bindirilerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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