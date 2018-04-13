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    Önce Trump'la sonra Putin'le görüştü

    ANKARA
    13.04.2018 - 00:50 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, tansiyonun giderek yükseldiği Suriye konusunda temaslarını dün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüşerek sürdürdü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün ABD Başkanı Donald Trump’ı telefonla arayarak görüştü. Trump’la görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Erdoğan, dün Başkentray açılış töreninde Rusya Devlet Başkanı Putin’le de görüşeceğini belirterek, “Birlikte bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz bunu kendileriyle tekrar konuşacağım” dedi. Erdoğan, açılışın ardından Putin’i aradı.

    Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan ve Putin’in kritik görüşmesinde Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. İki liderin, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , Vladimir Putin , gündem
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