Önce Trump'la sonra Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün ABD Başkanı Donald Trump’ı telefonla arayarak görüştü. Trump’la görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Erdoğan, dün Başkentray açılış töreninde Rusya Devlet Başkanı Putin’le de görüşeceğini belirterek, “Birlikte bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz bunu kendileriyle tekrar konuşacağım” dedi. Erdoğan, açılışın ardından Putin’i aradı.



Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan ve Putin’in kritik görüşmesinde Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. İki liderin, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.