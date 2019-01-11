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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
11.01.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Önce tokat atmış, sonra fondöten sürmüş! O öğretmen serbest kaldı, kendini böyle savundu

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Önce tokat atmış, sonra fondöten sürmüş! O öğretmen serbest kaldı, kendini böyle savundu

Ankara Etimesgut Dumlupınar İlköğretim Okulu’nda Otistik Çocuklar Eğitim Sınıfı’nda (OÇEÇ), otizm ve epilepsi hastası olan sekiz yaşındaki M.F.D. adlı öğrencisine şiddet uygulayıp ittiği ve üzerine sandalye attığı görülen öğretmen Y.İ. ifadesi alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Y.İ., “Çocuk çok agresifti, sürekli üzerime geldi ve karnıma kafa attı. Bunaldım ve ağlamaya başladım. Bir anlık öfkeyle sandalyeyi kaldırıp yere attım. Çocuğa zarar verme kastım yoktu” dedi. Görüntülerini çeken öğretmen ise Y.İ.’nin kayıttan hemen önce çocuğu tokatladığını, kayıttan sonra fondöten ve bitkisel ilaçla darp izlerini kapattığını anlattı. Bakıcı anne de çocuğun yüzüne buz bastırdıklarını söyledi.

Hürriyet’te önceki gün gündeme getirilen skandal sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak, öğretmen Y.İ.’yi gözaltına aldı. Dün de mağdurlar ve tanıkların ifadeleri alındı.

''TOKAT ATTI, ÇEKEMEDİM''

Şiddet anını kaydeden öğretmen Tuğba Özerdemir, M.F.D.’nin öğretmen Y.İ.’ye sarılmaya çalıştığını kaydederek şöyle devam etti:
“İlk başta M.F.D.’nin yüzüne tokatla vurduğu kısımları çekemedim. Çocuğu sürekli iteledi. En son dayanamayıp sandalyeyi yere fırlattı. Çocuğa değip değmediğini görmedim. Tokat vurunca çocuğun yüzünde iz oluştu. Buzla şişkinliği gidermeye çalıştı. Ardından fondötenle kapatmaya çalıştı. Eczaneye gidip bitkisel krem aldı. O sırada çocuğun suratındaki izleri çektim.”

Özerdemir, öğretmenin geçmişte de M.F.D.’yi ittiğini ve oluşan izi fondötenle kapatmaya çalıştığını belirterek, “Ailesi sorarsa başka öğrencinin yaptığını söylerim’ dedi. Bir çok kez böyle davranmaması hususunda ikazda bulundum” diye konuştu.

Özerdemir, Y.İ.’nin geçen yıl R.K adlı otizmli öğrencisinin kafasına tehdit edercesine demir çubuk salladığını ileri sürerek, “Neden böyle yaptığını sorunca ‘Zaten anakart yanmış’ dedi” şeklinde konuştu.

Bakıcı Sinem Akdil ise Y.İ.’nin M.F.D.’ye şiddet uyguladıktan sonra kendisini sınıfa çağırdığını ifade ederek, şöyle dedi:
“Buz getir‘ dedi. Buzu alıp geldim. M.F.D.’nin yüzünde, tokat atıldığını gösteren parmak izleri vardı. ‘Ne yaptınız?’ dedim. ‘İki tane vurdum’ dedi. M.F.D.’ye ‘Yüzün acıyor mu?’ dedim. Evet ya da hayır diyebildiği için ‘Evet’ dedi. Yüzüne buz koydum. Çocuk reddetti. Y.İ. bitkisel ilaç alıp okula geri geldi. Çocuğun yüzüne sürdü. Çocuk yine reddetti.”

Engelli öğrenci sınıfında tartışma yaratan görüntü
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BİR ÇOCUK DAHA

M.F.D.’nin babası Muhammet D. ise çocuğun bir buçuk yıldır bu okulda okuduğunu anlatarak, “Oğlumun başına ne zaman birşey gelse R.K. adlı çocuk tarafından yapıldığını söylüyordu. Çocuğumuz da aynı durumda olduğu için anlayış gösteriyorduk. Sürekli böyle yaralanmalar olunca şüphelendik” dedi.

Olay günü sünnet için M.F.D.’yi hastaneye götürdüklerini kaydeden baba D., “Çocuğun yanağındaki kızarıklığı eşim silince fondöteni fark etti” dedi.

Bu arada, Hürriyet’te yayınlanan haberden sonra R.K.’nin babası Sinan K. de şikayetçi oldu. Sinan K., “Oğlum sürekli hırpalanmış şekilde eve geliyordu. Yaralanmaların sebebini Y.İ.’ye sorduğumda M.F.D. ve Ö.’nün yaptığını söylüyordu” dedi.

‘ÇOK ÜZERİME GELDİ, KAFA ATTI, BUNALDIM’

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade veren Y.İ., ifadesinde, M.F.D.’nin çok agresif tavırlar gösterdiğini belirtip şöyle dedi:
“Sürekli üzerime yürüdü ve kafa atmaya çalıştı. Oyun alanına götürdüm ve sakinleştirmeye çalıştım. Arkamı dönüp gelirken kolumu tuttu ve karnıma seri şekilde kafa attı. Kendimden uzaklaştırıp sandalyeye oturdum. Sürekli üzerime geldi. Kollarım ve dizlerimde rahatsızlık olduğu için bunaldım. Ağlamaya başladım. Bir anlık öfkeyle sandalyeyi kaldırıp yere attım. Çocuğa zarar verme kastım yoktu. Zaten sandalye çocuğa gelmedi. İki yaşında çocuğum var. Kimsenin çocuğunun başına böyle bir şey gelmesini istemem.”

Y.İ., R.K. adlı çocuğa da şiddet uygulamadığını, öğretmen Özerdemir’in kendisini çekemediği için bu görüntüleri kaydettiğin ifade etti. Y.K., ifadesi alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Engelli öğrenci sınıfında tartışma yaratan görüntü
Engelli öğrenci sınıfında tartışma yaratan görüntü
Otizmli çocuğa sınıfta şiddet
Otizmli çocuğa sınıfta şiddet
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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