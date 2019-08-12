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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
12.08.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Yer Adana... Tartışan iki kişiyi önce uyardı sonra vurdu!

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Adana'da bir kişinin, alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki şahsı uyardıktan sonra birini tabancayla vurması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olaydan sonra yakalanan zanlı tutuklandı.

Adana'da bir kişinin, alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki şahsı uyardıktan sonra birini tabancayla vurması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay 6 Ağustos Salı günü merkez Seyhan ilçesi, Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bülent U. adlı kişi G.T. isimli kadından 10 bin lira borç para aldı ancak borcunu ödemedi. Bunun üzerine G.T. dayısının oğlu Ahmet U.'ya durumu anlatarak parasını almasını istedi. Ahmet U. da Bülent U.'yu bulup parayı istedi. Ancak ikili arasında tartışma çıktı. İki şahsı da tanıyan Arap Yaşar S. yanlarına gelerek "Neden kavga ediyorsunuz" diyerek tartışmaya dahil oldu. İki şahıs da olaya karışmamasını söyleyince Arap Yaşar S. önce Bülent U.'ya tokat attı ardından da Ahmet U.'nun üzerine yürüdü. Ahmet U. silah çekince Arap Yaşar S. de tabancasını çıkartıp Ahmet U.'ya ateş etti. Ahmet U. çenesinden yaralandı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Zanlı kaçarken, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Ahmet U.'nun tedavisi devam ediyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri de Arap Yaşar S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede yapılan araştırmada şahsın yaya kaçtığı belirlenerek çevrede arama genişletildi. Yapılan aramalarda Arap Yaşar S. olay yeri yakınlarında saklanırken yakalandı. Olayda kullandığı tabanca da bir otomobilin altında bulundu.

Emniyete getirilen zanlı sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Arap Yaşar S. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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