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    Önce taksiye sonra tankere çarpan 'aday sürücü' öldü. Kazayı görenler telefonlarına sarıldı!

    Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)
    30.06.2018 - 08:14 | Son Güncelleme:

    ADANA’da bir otomobil, önce taksiye ardından da yan yatıp Büyükşehir Belediyesi’ne ait su tankerine çarptı. Otomobilin sürücüsü Barış Ulusoy (31), olay yerinde hayatını kaybetti. Ulusoy’un ehliyetini 4 ay önce aldığı ve aday sürücü olduğu öğrenildi. Ulusoy'un cansız bedeni araçtan çıkartılırken vatandaşların da cep telefonlarıyla o anları görüntülemesi dikkat çekti.

    Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Barış Ulusoy’un kullandığı 01 AAJ 352 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Ali Kültür yönetimindeki 01 T 0665 plakalı taksiye, ardında da yan yatıp Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait 06 FV 2899 plakalı su tankerine çarptı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta sıkışan Ulusoy’a müdahale edemeyince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ulusoy’u sıkıştığı yerden yaklaşık 10 dakika süren çalışmanın ardından çıkardı.

    Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Ulusoy’un yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekibinin çalışması sırasında vatandaşların da cep telefonlarıyla kayıtta olması ise dikkat çekti.

    Cumhuriyet Savcısı’nın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Ulusoy’un cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Ulusoy’un ehliyetini Şubat ayında aldığı ve aday sürücü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Önce taksiye sonra tankere çarpan aday sürücü öldü. Kazayı görenler telefonlarına sarıldı

    Önce taksiye sonra tankere çarpan aday sürücü öldü. Kazayı görenler telefonlarına sarıldı

    Etiketler: son dakika , haberler
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