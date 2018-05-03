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    Önce su kırmızı renkte aktı sonra...

    AA
    03.05.2018 - 21:28 | Son Güncelleme:

    Tokat'ın Erbaa ilçesinde Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri meydana geldi.

    Irmağın Çalkara köyünden geçen bölümünde suyun renginin kırmızıya dönmesinin ardından yüzeye çok sayıda balık ölüsü çıktı.

    Durum, çevre sakinlerini ve bölgede balıkçılık yapan vatandaşları tedirgin ederken, yavru balıkların yanı sıra yaklaşık 1 kilogram ağırlığında ölü sazanlar da kıyıya vurdu.

    Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri, ırmak etrafında önlem alarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Erbaa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerini çağırdı.

    Görevliler, ırmağın çeşitli noktalarından balık ve su numunesi aldı.

    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

     

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    Etiketler: Yeşilırmak , Tokat , balık ölümleri , gündem
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