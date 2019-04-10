Önce sayım, sonra Büyükçekmece
YSK’nın AK Parti’nin önceki gün ertelenen “Büyükçekmece’de seçimler yenilensin” talebini İstanbul’da yeniden sayım bitene kadar ele almayacağı bildirildi.
YSK, Büyükçekmece’de veya İstanbul’un tamamında seçimi usulsüzlük gerekçesiyle tam kanunsuzluktan iptal etmesi halinde seçim 2 Haziran’da yapılacak. YSK Başkanı Sadi Güven dün açıklamasında, 11 yüksek mahkeme üyesinden oluşan YSK’nın toplantılarında AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti temsilcilerinin de bulunduğunu anımsattı. Güven, “Tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz. Yargı süreci içinde dosyaların içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verecek değilim” dedi.
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