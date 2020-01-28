Önce SARS şimdi koronavirüs... Vuhanlı gazeteci Jiankun Tang, Hürriyet’e anlattı: 16 yıl sonra yine mahsur kaldım

VALİZİM ZAFER BEKLİYOR

Bahar Bayramı, Çin’in en önemli geleneği. Bu geleneği yaşatmak için her yılbaşında yaşanan trafik, kamuoyunda “Dünyanın en büyük göçü” olarak adlandırılır. Koronavirüs ve karantina olmasaydı ben de Bahar Bayramı’nı Vuhan’daki ailemle birlikte geçirecektim.

2001 yılında eğitim almak için Pekin’e yerleşmiştim. Eğitimim bitti, şimdi gazetecilik yapıyorum. İşlerim çok yoğun. Anne ve babamı neredeyse sadece Bahar Bayramı’nda görüyorum. Bu bizim için önemli bir fırsat. Bu yüzden kaçırmak istemiyordum. Memleketim Vuhan’ı ziyaret planımı çok önceden yaptım. Bilet kestirdim. Yakınlarıma alacağım hediyeleri düşündüm. Annemin bileziği, babamın elbisesi, dayımın çayı, teyzemin tatlısı, kuzenimin oyuncakları... Bir valizi doldurdum. Şimdi o valiz sanki zafer haberini bekliyor gibi duvarın yanında duruyor.

EV TEMİZLENİP SÜSLENMİŞ

Annem ise Bahar Bayramı için buzdolabı doldurmuş. Evi temizlemiş ve süslemiş. En sevdiğim yemekleri hazırlamış. Akrabalarımızı bir araya getirip yemek vermek için de bir restoranda rezervasyon yaptırmak istedik. Geç kaldığımız için restoranda bayram rezervasyonu yapmak mümkün olmadı. Ancak bir yolunu bulduk. Her şey tamamdı. Biz bayramı bekliyorduk ama yeni virüsün haberini aldık. 19 Ocak’ta yeni virüsün insandan insana bulaşabildiği tespit edildi. 23 Ocak’ta Hubei eyaletinde 444 yeni vaka tespit edildi. En az SARS kadar ciddi bir salgın ülkemi vurdu. Eve dönmek artık doğru bir karar değildi. Ama benim derdim, anneme durumu nasıl anlatacağımdı. Çok üzüleceğini biliyordum.

Bir yandan yılın en önemli ‘buluşma bayramı’nı ailemle geçirmek istiyordum, diğer yandan bilinmeyen bir virüs bayram trafiğinin kalabalığı üzerinde hızla yayılmaya devam ediyordu. Tereddüdüm pek uzun sürmedi. İlk yazan annem oldu. Bana “Oğlum, seni o kadar özlüyoruz ki seni dört gözle bekliyorduk. Fakat uzmanlar televizyonda salgını anlattı, Vuhan’a giriş-çıkış yapmamamızı önerdi. Sağlık öncelikli. Salgın tamamen yok edildikten sonra seni bekliyoruz” dedi. Biraz olsun içim rahatladı. Birkaç gün sonra bu kararın doğru olduğundan iyice emin oldum. 23 Ocak günü Vuhan ve çevresindeki kentler karantinaya alındı.

DÜŞMAN DAHA BULAŞICI

Yeni virüs bize SARS’ı hatırlatıyordu. SARS etkili olduğu zaman Pekin’de üniversitenin 3’üncü sınıfında okuyordum. Okulda tecrit altında olmamak için Vuhan’a dönüp evde kalmayı tercih etmiştim. Okuluma bir süre gidememiştim. 16 yıl sonra yeni bir virüs nedeniyle bu kez memleketime gidemeyeceğim hiç aklıma gelmezdi. SARS nedeniyle Vuhan’da mahsur kalmıştım, şimdi ise koronavirüs nedeniyle Pekin’de... Ancak tek bir farkla: Bizler SARS’tan daha bulaşıcı bir düşmanla karşılaştık.

BAYRAMI AİLEMLE İNTERNET ÜZERİNDE YAZIŞARAK KUTLADIK. O YAZIŞMADA ŞÖYLE KONUŞTUK:

Tang: Baba, kalabalığa gittin mi?

Babası: Hayır, bütün sosyal iletişim durduruldu. Ben mümkün olduğunca evde kalıyorum.

Tang: Annem yemek stokunuz yeterli mi?

Annesi: Çok yeterli, bayram sofrası için bol bol malzeme almıştık. İki hafta hiçbir şey almasak da sorun yaşamayız. Süpermarketler de açık. Stoklar da çok fazla, merak etme.

Tang: Baba, salgından korkuyor musunuz?

Babası: Korkmam. Ben sosyal medyada haberleri takip ediyorum. Doktorların işi çok zor. Herkes salgından kaçmaya çalışırken onlar mücadelenin ilk cephesine koşuyorlar.

Bayram arifesinde bir kızın doktor annesiyle ayrılmak zorunda kalmasını, kucaklaşmalarını gösteren fotoğraf beni çok duygulandırdı.

ŞEHRİNE GİREMİYOR

Çinli gazeteci Jiankun Tang, Bahar Bayramı için annesine bilezik, babasına elbise, dayısına çay, teyzesine tatlı, kuzenine ise oyuncak aldı. Ancak virüs haberi ailenin bir araya gelmesine engel oldu. O hediyeler şimdi Tang’ın her an yola çıkmaya hazır olan Pekin’deki valizinde bekliyor.

MEMLEKETİM YENİ BİR SINAVLA KARŞI KARŞIYA

“BAYRAM arifesinde Guangzhou’dan 128 sağlık personeli Vuhan’a geldi. Shanghai’daki solunum hastalığı uzmanları Vuhan’a gönüllü olarak hareket ediyor. Çin ordusuna bağlı sağlık birliklerinden 1200 doktor Vuhan’da görevlendirildi. Hubei eyaletinde eş zamanlı olarak 3 hastane inşa ediliyor. Birinin 2 Şubat’ta hizmete açılması bekleniyor. Şu an tüm ülke harekete geçti. Bu satırları yazarken televizyonda devlet konseyinin basın toplantısı düzenleniyor. Merkezi hükümetin salgınla mücadele çalışmaları hakkındaki son gelişmeler ve tedbirler duyuruluyor. Öngörüldüğü gibi vaka sayısı artmaya devam ediyor. Tesellimiz ise taburcu sayısının da artması. Kamu ulaşımın akabinde Vuhan’da özel araçların da sokağa çıkması yasaklandı. Biliyorum ki ulaşımı tümüyle kesilen memleketim yeni bir sınavla karşı karşıya.”

30 MİLYON GELECEKTİ SOKAKLARDA BİR KİŞİ BİLE YOK

Virüsün ilk görüldüğü Vuhan, Çin’de ulaşımı en kolay yer. Kuzey-güney, doğu-batı ana tren hatları Vuhan’da birleşiyor. Bahar Bayramı sırasında 30 milyon yolcunun geçmesinin beklendiği Vuhan’da karantina nedeniyle sokaklar boşalırken, Çin’in başkenti Pekin’de yeni tip koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı.