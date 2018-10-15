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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
15.10.2018 - 16:44, Son Güncelleme:

Önce otomobilinin haline sonra bırakılan nota şaşırdı

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Önce otomobilinin haline sonra bırakılan nota şaşırdı

Bilecik'te bir vatandaşın, açık gördüğü park halindeki bir aracın ön sağ camını evden getirdiği çöp poşeti ile kapatması 'insanlık ölmemiş' dedirtti. Çöp poşetlerini birbirine yapıştırarak aracın ön camını kapatan şahıs bir de "Camın açık kalmış, kıyamadım, kim olduğunu bilemedim için de bunu yaptım. Karşı komşun" diye not bıraktı.

Alper Badak isimli kişi, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evine giderken sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilin ön sağ camının açık olduğunu gördü. Badak, aracın plakasına bakınca aracın karşı binada oturan komşusu ait olduğunu gördü. Komşusunun hangi katta oturduğu bilmeyen Badak, bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle, hemen eve girerek bir kaç tane çöp poşeti aldı. Bu çöp poşetlerini birbirine yapıştırarak aracın ön camını kapatan şahıs bir de "Camın açık kalmış, kıyamadım, kim olduğunu bilemedim için de bunu yaptım. Karşı komşun Alper Badar" diye not yazdı.

"BÖYLE GÜZEL İNSANLAR OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Sabah aracının başına gelen Şenol Çam ise; aracının ön camındaki notu gördü. Notun altında yazan telefon numarasını arayarak kendisine teşekkür eden Çam, sosyal medya üzerinde "Arkadaşlar bu gece Bilecik'imize çok yoğun bir rahmet yağdı. Yine aynı gecenin sabahında uyandığımda aracımın camının kıymetli komşum tarafından bu şekilde muhafaza altına alındığı gördüm. Komşuma çok teşekkür ederim. Bu zamanda böyle güzel insanların olduğunu gördüm" ifadelerine yer verdi. 

"İÇİM EL VERMEDİ" 

Otomobilin açık camını muhafaza eden Alper Badak ise; geç saatlere kadar arkadaşlarıyla oturduklarını ve gece yarısından sonra yağan yağmur eşliğinde eve gittiğini söyledi. Eve gelmeden yol kenarında ön camı park halinde aracı gördüğü anlatan Badak sözlerine şöyle devam etti;

"Tam eve gireceğim esnada bu aracı gördüm. Yağmur çok yağıyordu. Hemen plakaya baktım ve aracın sahibinin karşı binamızda oturduğu biliyordum. Adını ve oturduğu katı bilmediğim için hemen eve giderek siyah çöp poşetlerinde aldım. Birbirine bantladığı çöp poşetlerini taş yardımıyla ön cama muhafaza ettim. Sonra aracına hırsız girdiğini sanmasın diye not bıraktım. Sabah da beni arayarak teşekkür etti. O an çok yağmur yağdığı için aracı o halde bırakmak içim el vermedi. Yine olsa yeniden yarım" dedi.

Önce otomobilinin haline sonra bırakılan nota şaşırdı

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (15.10.2018)
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