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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
30.07.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

Önce öptü, sonra öldürdü...Kendini böyle savundu

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Önce öptü, sonra öldürdü...Kendini böyle savundu

Adana’da, 2 gün önce kayınbiraderini öldüren emekli polisin ifadesinde, "Sarhoştum, şimdi ne yapacağımı bilmiyorum" dediği öğrenildi. Emekli polis, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Temmuz Cumartesi günü Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir kafeteryada meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis Talip Çelik'in, kayınbiraderi İsmet Avcı (55) ile ticaret işi yaptığı öğrenildi. Çelik, işlerin yolunda gitmemesi ve kayınbiraderi Avcı’dan alacaklı olması nedeniyle tartışmaya başladı.

EVİNİN ALTINDAKİ KAFETERYADA VURULDU

Çelik, Avcı’nın evinin altındaki kafeteryada oturduğunu öğrenmesi üzerine yanına gitti. Avcı’nın elini sıkıp yanaklarını öptükten sonra, elini bırakmayan Çelik, belinden tabancasını çekti. Avcı’nın bacaklarına 3 el ateş eden Talip Çelik daha sonra koşarak hızla olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri Çelik’i kısa sürede yakalayarak emniyete götürdü. Avcı ise bir günlük yaşam savaşının ardından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Kafeteryada dehşet Önce öptü sonra öldürdü
Kafeteryada dehşet! Önce öptü sonra öldürdü

EMEKLİ POLİS ‘PİŞMANIM’ DEDİ

Emniyetteki sorgusunda Talip Çelik'in, "Sarhoştum çok pişmanım, şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum" dediği öğrenildi. Çelik ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Çelik, cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden İsmet Avcı’nın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

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