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    Önce kendini bıçakladı, sonra daireyi yaktı

    Oğuzhan KILIÇ (DHA)
    19.06.2018 - 14:57 | Son Güncelleme:

    Kütahya'da eşi Ebru U.'nun (22) evi terk etmesine sinirlenen Fatih U. (25), önce kendini bacağından bıçakla yaraladı, daha sonra eşinin dedesine ait apartman dairesini yaktı. 

    Osmangazi Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda işsiz olduğu belirtilen Fatih U., 2 çocuğunu alarak kendisini terk eden eşinin kaldığı dedesi Ahmet G.'ye ait eve gitti. Burada çocuklarını göremeyen Fatih U., kendisini bacağından bıçakla yaraladı. Hastaneye götürülen Fatih U., tedavisi tamamlanmadan hastaneden ayrıldı. Tekrar eşinin yaşadığı dedesinin evine giden Fatih U., içeride kimsenin bulunmadığı sırada eşyaları ateşe verip, dışarı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kütahya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yangın haberini alıp olay yerine gelen Fatih U.'nun eşi ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Fatih U.  kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanak gözaltına alındı, olayla iligili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: yaktı , Daire , son dakika , haberler
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