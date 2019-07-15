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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer KOÇ/DHA
15.07.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Önce kavga ettiler, sonra halay çektiler

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Önce kavga ettiler, sonra halay çektiler

KAHRAMANMARAŞ'ta, mahalledeki düğünde komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kavganın ardından düğüne davul zurna eşliğinde devam edildi. Kavgaya karışan iki gruptan birkaç kişi, kol kola halay çekip, göbek attı. 

Olay, sabah saatlerinde, Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yapılan düğüne katılan komşu Bektaş Tüz (61) ve Cahit Çağlar (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Cahit Çağlar, Bektaş Tüz'ü yüzünden bıçakladı. Tüz hastaneye götürülürken, bunu gören çocukları Cafer Tüz (43), Ali Tüz (27) ve T.T. (17), Çağlar ailesinin fertlerine saldırdı. Taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı kavgada sokak bir anda savaş alanına döndü. Düğüne katılan davetlilerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı sonlandırmaya çalışan ekipten 2 polis memuru, vücutlarına isabet eden taşlar nedeniyle yaralandı. Bir süre sonra ekipler, tarafları, biber gazı kullanarak güçlükle ayırdı. Kavga sırasında sinir krizi geçiren bir kadın ve 2 polis memuruna sağlık görevlilerince olay yerinde müdahale edildi. Polis, kavgaya karışan Cafer Tüz, Ali Tüz ve T.T.'yi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavga
daha fazla video için

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karışanların yakınları olan bir grup genç, polise tepki gösterdi. Grup, aile büyüklerinin müdahalesi uzaklaştırıldı. Daha sonra düğüne devam edilirken, kavgaya karışan birkaç kişi de çalınan davul zurna eşliğinde göbek atıp halay çekti.

Önce kavga ettiler, sonra halay çektiler

Önce kavga ettiler, sonra halay çektiler



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