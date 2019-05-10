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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
10.05.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Önce kamyonet ardından otomobilin çarptığı gece bekçisi hayatını kaybetti

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Önce kamyonet ardından otomobilin çarptığı gece bekçisi hayatını kaybetti

Antalya'da kullandığı motosikletle gece bekçiliği yaptığı iş yerinden evine giderken önce kamyonetin, ardından da otomobilin çarptığı Kazım Bağatur (54), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Döşemealtı ilçesi Kırkgöz Caddesi'nde meydana geldi. Gece bekçiliği yaptığı iş yerinden evine gitmek üzere motosikletiyle ara sokaktan caddeye çıkan Kazım Bağatur'a Ahmet Çifteci yönetimindeki 03 DV 931 plakalı kamyonet çarptı. Yaralanan Bağatur'a bu kez Ömer Can Özcan yönetimindeki 32 FJ 275 plakalı otomobil çarptı.

Bağatur, otomobilin altında bir süre sürüklendi. Otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekibi yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Kazım Bağatur'a müdahale etti. Ancak Bağatur tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Jandarma, kaza sonrası sürücüler Ahmet Çifteci ve Ömer Can Özcan'ı gözaltına aldı. Kazım Bağatur'un cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bağatur'un cenazesi, otopsinin ardından Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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