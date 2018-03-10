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    Önce kahve sonra gaz

    Çağlar ÖZTÜRK/DHA
    10.03.2018 - 22:20 | Son Güncelleme:

    Havaya ateş açma suçundan 1 yıl 7 gün hapis cezasıyla aranan Yılmaz Bolat’ın (45) Adana’nın Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi’ne geldiğini öğrenen polis, yakalamak için harekete geçti.

    Polisi gören Bolat, yakalanacağını anlayınca kendisini kamyonetine kilitledi. Elindeki bıçakla ve içki şişesiyle vücuduna zarar veren Bolat, bir süre direndi. Bolat daha sonra kamyonetten inip kaçmaya çalıştı, elinde bıçakla kahvenin önüne geldi.

    Buradaki vatandaşlar kanlar içindeki Bolat'ı oturdukları yerden merakla izledi. Cezaevine girerse çocuklarını özleyeceğini söyleyen Bolat, "Ben polise ne yaptım, bugüne kadar hep yardımcı oldum. Cezaevine giremem" diyerek teslim olmayacağını söyledi.

    İkram edilen kahveyi içen Bolat bir yandan da kendine zarar vermeye devam etti. Bolat'ı ikna etmeye çalışan polis sonuç alamayınca biber gazıyla müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Yere yatırılıp kelepçe vurulan Bolat, hastanede tedavisi yaptırıldıktan sonra polis merkezine götürüldü.

    Etiketler: Adana , firari , gazetehaberleri , gündem
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