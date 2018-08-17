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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.08.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Önce işaretlendi... Kaçarken tek atışla vuruldu

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Önce işaretlendi... Kaçarken tek atışla vuruldu

TSK ve MİT, çok önemli bir operasyona imza atarak terör örgütü PKK’nın önemli isimlerinden ‘Mam Zeki Şengali’ kod adlı İsmail Özden’i öldürdü. Özden’in önce kaldığı kampın bombalandığı, ardından kaçarken önceden işaretlenmiş olan aracının lazer güdümlü bombayla nokta atışıyla vurulduğu belirtildi. TSK ve MİT’in bu operasyonu, Kandil bölgesindeki örgütün üst düzey elebaşlarında panik yarattı.

TERÖR örgütü PKK’nın Kuzey Irak’taki Sincar sorumlusu ve örgütün yürütme konseyi üyesi ‘Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden’in öldürülmesiyle elebaşların artık öldürülme korkusu yaşadığı belirtildi. Güvenlik kaynakları, “Artık elebaşları ‘avcı’dan kaçabilmek için başları havaya dönük gezmeye başladılar. Ama ‘avcı’ hem karada hem havada... Nereden, nasıl geleceği belli olmaz. Özellikle Kandil’dekiler bunun farkında” dedi.

KOD ADININ ŞİFRESİ
PKK’nın bölgedeki silah ve uyuşturucu kaçakçılığı trafiğini yöneten Özden’in, PKK’nın önemli isimlerinden olduğunun, kullandığı ‘Mam Zeki Şengali’ kod adından anlaşıldığı kaydedildi. Özden’in, kod adında Kürtçe’de ileri gelenler için söylenen ve ‘amca’ anlamına gelen ‘Mam’ı kullanmasının bunun göstergesi olduğu belirtildi. Özden’in aracı nokta atışıyla vuruldu. TSK ve MİT’in operasyonuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Sızan bilgilere göre, uzun zamandır takip edilen Özden’in Sincar’da bulunduğu yer ve kamplar ile kullandığı araçlar, yerel kaynaklar ve diğer istihbarat enstrümanları aracılığıyla en ince ayrıntısına kadar belirlendi. İddiaya göre önce Özden’in de kaldığı kamp Türk savaş uçaklarının hedefi oldu. Bombalama üzerine panik halinde kaçan Özden’in içinde bulunduğu araç da daha önceden işaretli olduğundan, Türk savaş uçaklarının attığı lazer güdümlü bombayla vuruldu.

Bir güvenlik yetkilisi, “Terörle yerinde mücadele kapsamında Sincar’a gerçekleştirilen operasyonla ilk terör saldırılarını 15 Ağustos 1984’te düzenleyen ve bu tarihi her yıl propaganda malzemesi olarak kullanan PKK’nın sınır ötesindeki sözde lider kadrosuna 15 Ağustos’ta ağır bir darbe indirilmiş oldu” dedi.

66 yaşındaki Özden, 1992-1996 yılları arasında başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerinde faaliyette bulundu. 1996’da ‘PKK üyesi olmak’ ve ‘Türklere ait işyerlerine saldırıda bulunmak’ suçlarından Almanya’da tutuklanan Özden, iki yıl hapis yattıktan sonra 1998’de tahliye edildi. KCK yürütme konseyi üyesi olan Özden, kısa süre önce PKK’nın Sincar sorumluluğuna getirildi.


İşte Sincar Operasyonunun görüntüleriTSK ve MİT'in Sincar'daki operasyonunda, terör örgütü PKK'nın sözde elebaşlarından kırmızı listedeki "KCK Sincar sorumlusu" Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi.Video: AA
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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