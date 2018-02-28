Tezcan, MYK’nın ardından özetle şu açıklamayı yaptı:

HİLE-İ ŞERİYYE

“Türkiye’nin gündemindeki en önemli konulardan birisi TBMM gündemine getirilen ittifak yasa teklifi. CHP olarak seçim ittifaklarının yapılmasına kategorik olarak itiraz etmiyoruz. Ama bu ittifak siyaseti zenginleştirmek, partilerin kimliklerini korumak ekseninde oluşturulur. Oysa TBMM gündemine getirilen teklif bir demokratik ittifak yolunu açan teklif değildir. Bu teklif siyaseti ve milleti kimliksizleştirme teklifidir. Bu teklif seçim güvenliğini yok etme teklifidir. Hile-i şeriyye hazırlığıdır. Onun için esaslı ve ciddi bir güvenli seçim hareketinin örgütlenmesi gerekiyor. CHP olarak biz bu güvenli seçim hareketinin örgütlenmesi için üzerimize düşenin fazlasını yapacağız. Diğer siyasi partilerle temasa geçiyoruz.

İLKESİZ İTTİFAK olmaz

Önümüzdeki süreç Türkiye’de demokrasi ve özgürlüklerin iktidara geleceği süreç olacak. Bir büyük toplumsal buluşmanın mayaları gün geçtikçe, hızla tutmaya başlıyor. Genel başkanımız çok güzel, çok doğru bir şey söyledi. ‘Demokrasiyi ayakta tutma, demokrasiyi güçlendirme adına ilkeler etrafında ittifak kurabiliriz’ dedi. Yani ‘ilkesiz ittifakı reddediyoruz’ dedi. Öncelikle temel sorun ilkelerin belirlenmesidir. Bu da zor değildir. Temel hak ve özgürlükler, yargı bağımsızlığı, toplumsal barış, adalet ve huzurun tesis edilmesi gibi 81 milyonun arzu ettiği temel meseleler bu ittifakın esaslı ilkeleri olur. İlkelerin ortak belirlenmesi önemlidir. Kutuplaştırmayı reddeden, ötekileşmeyi reddeden bir büyük buluşmayı tarif eden ilkeler belirlenir. Partileri konuşuyor olmak ilkeleri ikinci plana atar, onun için önce ilkeleri konuşacağız.

KAVGA MERTÇE OLMALI

Türkiye’de siyaset yapmak tek adam rejiminin iki dudağının arasına sokulmuştur. Sabahtan akşama kadar devletin Cumhurbaşkanlığı imkânlarını kullanarak önüne gelene küfür, hakaret ediyor ama bir başka siyasetçi, bir milletvekili Erdoğan’ı eleştirdiği zaman, hapis cezası alıyor, milletvekilliği düşürülüyor. Hangi partiden olduğunun hiçbir kıymeti harbiyesi yok, sen kalkacaksın ‘bir şiir okudum’ diye kıyameti koparacaksın, mağduriyet yaratacaksın, sonra bütün mağduriyetlerin sebebi, babası olacaksın. HDP Grup Başkanvekilliğini yapmış Ahmet Yıldırım’ın milletvekilliğini düşürdüler, niye? Cumhurbaşkanına hakaret etmiş diye. Cumhurbaşkanı gibi cumhurbaşkanı olsun sonra yasanın verdiği korumadan yararlansın. Kavga bile mertçe olmalı.”

PERDE ARKASI: SEÇİM GÜVENLİĞİ HAZIRLIKLARI

TBMM gündeminde görüşülen AK Parti ve MHP’nin ortak hazırladığı ittifak yasa teklifinin seçim güvenliğini ortadan kaldırdığını savunan CHP, bu konuda harekete geçme kararı aldı. MYK’da “Seçim güvenliği ve siyasetin üzerindeki baskılar kırmızı çizgimizdir ve ‘Adalet Yürüyüşü’nde olduğu gibi geniş bir hassasiyet göstereceğiz” denildi. Genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinden oluşacak bir heyet diğer siyasi partilerle ve sivil toplum örgütleri ile temasa geçerek yapılmak istenen değişikliklerin sakıncalarını anlatacak.