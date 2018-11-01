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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
01.11.2018 - 19:07, Son Güncelleme:

Önce İçişleri şimdi Valilik: Bunu yapan artık yandı!

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Önce İçişleri şimdi Valilik: Bunu yapan artık yandı!

İstanbul Valisi Vasip Şahin, düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmemesinin önem arz ettiğini belirterek, "Aksine davranan kişiler hakkında, durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir." dedi.

Valiler Kararnamesi ile Ankara Valiliği'ne atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı'nın "maganda" kurşunlarının tarihe karışması için ilan ettiği talimat doğrultusunda, "Genel Emir" yayımladı.

Vali Şahin, İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde yer alan emirde, istenmeyen olayların meydana gelmemesi için düğün, nişan ve eğlence yerlerinde hava ateş açılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskun mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralanma ve ölüm olaylarının meydana geldiğini hatırlatan Şahin, "Bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile havaya ateş açıldığı, havaya açılan ateş sonucu vatandaşlarımızdan yaralananların olduğuna dair sosyal medyada paylaşımların yer aldığı, basın, yayın organlarında buna benzer haberlerin yayınlandığı görülmektedir." ifadelerini kullandı.

CAN GÜVENLİĞİ

Şahin, meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi ve bu çerçevede yaralanma ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesine yönelik tedbirlerin alınmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması amacıyla; düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesine müsaade edilmemesi önem arz etmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında ateşli silahların kullanımına ilişkin müeyyidelere uymayanlar hakkında cezai kovuşturma yapılması ve adli cezaların verilmesi de mümkündür."

Çeşitli kanun maddelerinden örnek vererek bu tür olumsuzlukların önlenmesi için yeteri kadar yasal müeyyide olduğuna işaret eden Şahin, ateşli silahlarla havaya ateş açılmasının engellenmesi istedi.

ORGANİZASYON SAHİBİ AFİŞ ASACAK

"Aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir" ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:
"Esasen izne tabi olmayan bu tür organizasyonların özellikle umumi veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında yapılması halinde; organizasyon gerçekleştirilmeden önce organizasyon sahipleri tarafından kaymakamlıklara bilgi verilecektir. Kaymakamlıklarca organizasyonda silah kullanılmaması ve havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır. Bu tip organizasyonlarda silah kullanılması durumunda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına alma ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacaktır.

Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Organizasyon sahipleri açık alanlarda yapılacak kutlamalarda ateş açılmaması amacıyla 50x70 cm ebadındaki (ekteki) afiş örneklerini temin ederek, tüm katılımcıların görebileceği uygun yerlere asacaklardır. Kamu personelinin, katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda ilgili kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılacak, bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna soruşturma esnasında özellikle dikkat edilecektir."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (01.11.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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