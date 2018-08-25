Önce gasp etti sonra elini öptü
İSTANBUL Avcılar’da yalnız yaşayan Ziynet Durak (60), dün 09.00 sıralarında mutfakta bir ses duydu.
Sese yönelen kadın, mutfak penceresinden giren gaspçı tarafından boynundan yakalandı. Gaspçı bıçağını çıkartarak “Sessiz ol” dedi. Kadının 90 TL parasını ve cep telefonunu alan gaspçı, evden çıkacağı sırada geri döndü. Durak’ın önünde diz çöktü ve elini öptü. Daha sonra ayağa kalkarak sarıldı, “Ben böyle biri değilim teyze” dedi ve kaçtı.
Polisler, gaspçıyı bir binanın bodrum katında olaydan dakikalar sonra yakaladı. Adının Eser F. (26) olduğu belirlenen gaspçının 21 suçtan kaydı çıktı.
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