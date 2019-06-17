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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
17.06.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Önce fenalaştı sonra sevindi! ‘Ne isterseniz yapmaya hazırım’

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Önce fenalaştı sonra sevindi! ‘Ne isterseniz yapmaya hazırım’

Bolu'da, 'uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlaması' ile yargılanan 2 sanığa 8 yıl 4 ay ve 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi. Sanıklardan Nasuh Esvet Yıldırımoğlu'nun annesi, hapis cezası kararını duyunca fenalaştı; ancak tahliye edildiği söylenince mutluluktan gözyaşı döktü.

Geçen yıl Temmuz ayında polisin yaptığı uygulama kapsamında hareketlerinden şüphelenilen Berkay Ömer Öz (20) ve Nasuh Esvet Yıldırımoğlu'nun (25) üzerilerinde arama yapıldı. Otomobildeki aramada 14,13 gram kenevir ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında, 'uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla dava açıldı. Tutuklu sanıklar Berkay Ömer Öz ve Nasuh Esvet Yıldırımoğlu, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Sanıkların avukatlarının cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmasının ardından söz verilen tutuklu sanık Nasuh Esvet Yıldırımoğlu, "Başkanım, cezaevinde çok kötü günler yaşadım. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Böyle bir suçtan dolayı karşınızda bulunmaktan pişmanlık duyuyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.

Berkay Ömer Öz de "Kendimi böyle bir suçtan savunmaktan dolayı utanç duyuyorum. Allah aşkına bana bir fırsat verin. Nişanlıyım, evlenip, yuva kurup, askere gitmek istiyorum. Allah rızası için bana bir şans daha verin" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Nasuh Esvet Yıldırımoğlu'na 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile 16 bin 660 lira adli para cezası verirken, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanan Berkay Ömer Öz'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası ile 12 bin 500 lira adli para cezası verdi. Sanıkların hükümle birlikte yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tahliyelerine karar verildi.

ÖNCE FENALAŞTI SONRA SEVİNDİ

Kararın ardından Nasuh Esvet Yıldırımoğlu'nun annesi, cezayı duyunca bayıldı. Anne, daha sonra tahliye kararını duyunca mutluluktan gözyaşı döktü.

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