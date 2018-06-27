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    Önce eşini sonra kendini öldürdü

    Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
    27.06.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    BÜYÜKÇEKMECE'DE eşini öldüren güvenlik görevlisi intihar etti.

    Olay dün gece saatlerinde Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Atatürk Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Kahraman Öztürk bir süredir ayrı yaşadığı eşi Oya Öztürk ile görüşmek için ağabeyinin evinin önüne geldi. Otomobilde konuştukları sırada Kahraman Öztürk'ün silahla önce eşini vurduğu sonra da intihar ettiği öğrenildi.

    Silah seslerini duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Kahraman Öztürk ve Oya Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

     

    Önce eşini sonra kendini öldürdü BÜYÜKÇEKMECE'DE eşini öldüren güvenlik görevlisi intihar etti. Dün gece meydana gelen olayda silah seslerine duyan komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Kahraman Öztürk ve Oya Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
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    Etiketler: kadın cinayetleri , kadına şiddet , son dakika , haberler
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