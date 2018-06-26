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    Koca dehşeti

    AA
    26.06.2018 - 09:55 | Son Güncelleme:

    Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Hüseyin D. önce karısını bıçaklayarak öldürdü, sonra komşusunu sokakta tüfekle kovalamaya başladı. Durumu fark eden adliyede görevli bir polis, komşu Hüseyin D'yi adliyenin içerisine aldı. Polis adliyeye ateş açan saldırgan kocayı gözaltına aldı.

    Alının bilgiye göre, Ankara Caddesi Cezaevi Sokak'taki ikamet eden, Ali Ekber U. (60) ile eşi Özgül U. (52) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ekber U, karısını karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özgül U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

    Koca dehşeti

    Ali Ekber U, alt katında oturan ve olayı gören kiracısı Hüseyin D'yi de (45) tüfekle kovalamaya başladı ve çevreye rastgele ateş etti. Durumu fark eden Keskin Adliyesinde görevli bir polis, Hüseyin D'yi adliyenin içerisine aldı. Şüpheli, adliye binasına da ateş etti.

    Koca dehşeti

    Ali Ekber U, daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: kadın cinayetleri , kadına şiddet , kırıkkale , son dakika , haberler
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