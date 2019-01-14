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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.01.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Önce dolandırdılar sonra çıplak fotoğraf istediler

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Önce dolandırdılar sonra çıplak fotoğraf istediler

İstanbul'da telefon dolandırıcıları bir kadın öğretmeni binlerce lirasını dolandırdıkları yetmiyormuş gibi cinsel istismara kalkıştı. Bir ilkokulda öğretmenlik yapan E.M.'yi geçtiğimiz yıl temmuzda telefonla arayan kişi kendisini başkomiser Mehmet B. olarak tanıttı.

Sözde baş komiser E.M.'ye kimlik bilgilerinin çalındığını ve iki Suriyeli kadının bu kimlik bilgileriyle banka hesabı açıp 86 bin TL değerinde altın alımı yaptığını ve bu iki kişinin şu an gözaltında olduğunu söyleyerek, "Dosya gizli. Kimseyle bir şey paylaşmayın. Eşinizle bile paylaşmayın. Evinize gidin ne kadar altınınız varsa hepsini paraya çevirin. Daha sonra da ... PTT bankamatikten ... numaralı hesaba parayı yatırın" dedi.

TUTUKLAMA TEHDİDİ

Sabah Gazetesi'nden Osman Asiltürk'ün haberine göre; Parayı hazırlayıp PTT ATM'sinin önüne gelen E.M. öğretmen, bir an tereddüt edip parayı yatırmak istemeyince telefondaki kişi, "Şu an sizi izliyorum. Eğer bize yardımcı olmazsanız ben sizin tutuklama kararınızı savcıdan çıkartacağım" şeklinde tehditte bulundu. Bunun üzerine E.M. öğretmen toplamda 18 bin 750 TL'yi söylenen hesaba yatırdı.

UTANMADAN ÇIPLAK FOTOĞRAF İSTEDİLER

E.M. öğretmenin bütün birikimini bir çırpıda elinden alan dolandırıcı, bu kez de "Eşinle cinsel içerikli fotoğraflarınız, görüntüleriniz elimizde var. Bize yardım etmezsen bunları internette yayımlarım. Yukarıdan göğüs kısmın görünecek şekilde fotoğraf at, çıplak görüntülerini yolla" deyince E.M. öğretmen, 155'i arayarak polise ihbarda bulundu.

Soruşturma üzerine Mehmet G.O., Asnaa N., Şadi K. ve Şefika H. isimlerine ulaşıldı.

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