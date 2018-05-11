Önce cami sonra türbe

Karamollaoğlu, parti yöneticileriyle Zeytinburnu’nda bulunan eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın mezarına gitti. Karamollaoğlu, ardından da Fatih Camisi’ne geçerek Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret etti.



İHANET DEĞİLDİR

CHP listelerinden seçime girecekleri eleştirilerine, “Seçime giderken bu tip spekülasyonlar olabilir” diyen SP Lideri, “Hükümetlerin yanlış yapmasına engel olmak için böyle bir yapıya ihtiyaç vardır. Bu, ihanet falan da değildir” dedi.



Karamollaoğlu türbedeyken, bir 15 Temmuz şehidinin eşinin “Dedem kalksa suratınıza tükürür. 15 Temmuz’a tiyatro diyen insanlarla bir aradasınız” diyerek tepki gösterdi. Karamollaoğlu ise “Çok terbiyesiz bir cümle. 15 Temmuz’u yapacak insanları 10 sene bağrına basanlara ne diyorsun?” yanıtı verdi.