Önce babadan sonra yurttan... Piercing kaçışı

E.E.B. devlet koruması altına alınarak yurda yerleştirildi. Babası Mehmet B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Annesinin yanına verilmesine karar verilen E.E.B., eve gitmesine bir gün kala aynı yurtta kaldığı 2 arkadaşı ile kaçtı. 4 Aralık’ta kimliğini, telefonun yurtta bırakarak kaçan E.E.B.’den bir daha haber alınamadı. Baba Mehmet B., “Her gün kadınların, çocukların başına gelen kötü şeyleri duyuyoruz. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum” dedi. Emniyet yetkileri ise E.E.B.’nin Türkiye genelinde arandığını söyledi.