'Onarıcı adalet' tartışması

AK Parti kurmayları, MHP’nin teklifinin sonuçlarının hem Adalet Bakanlığı hem de partinin hukukçuları tarafından özel olarak inceleneceğini belirttiler. Bu hükümlerin toplu halde reddedilmesi veya kabul edilmesinin söz konusu olmadığını dile getiren parti kurmayları, tüm hükümlere ilişkin yaklaşımların tek tek belirlenerek, hangi suçlar için ceza indiriminin doğru olacağıyla ilgili hazırlık yapılacağını dile getirdiler. AK Parti kurmayları, bu çerçevede teklifi inceleyip, gerekli hazırlıkları yapacak. Daha sonra MHP’ye bu konudaki görüş iletilecek.



MAĞDUR VE SUÇLUNUN NALAŞMASI

MHP’nin af teklifini inceleyen AK Parti hukukçuları, böyle düzenlemelerin mağdurun zararı göz önünde bulundurularak hazırlanması gerektiği görüşünde. Af teklifiyle ilgili çalışma yapacak olan partili hukukçular, “Bazı ülkelerde ‘onarıcı adalet’ diye bir sistem var. Bizde bu, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması düzenlemesinde, mağdurun zararının karşılanması olarak öngörülüyor. Onarıcı adalet de buna benzer bir uygulama. Yani, mağdur ve suçlunun karşılıklı anlaşması esas alınıyor. O zaman bir indirim söz konusu oluyor. Bunun gibi esasların dikkate alınması gerekir” dediler.



ANAYASA MAHKEMESİ YOLU

Metni inceleyen AK Partili hukukçular, şunları söyledi: “Teklifte bazı tutarsızlıklar var, örneğin 4 ay cezası olan bir orman suçu af kapsamına girmiyor. Ama 20 yıl cezası olan bir suç, bu kapsamda. Anayasa Mahkemesi’ne giderse, birçok açıdan eşitlik ilkesine aykırılık ortaya çıkar. Mağdur hakları açısından da bakmak lazım. Sadece, devlete karşı suçlar kapsam dahilinde olsa sorun yok. Ama suçun mağdur tarafı ne olacak? Onun rızası olmadan, zararı tazmin edilmeden cezada indirim olmamalı.”



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan af konusunda şu görüşü dile getirmişti: “Bu konudaki temel ilkemiz şudur; eğer bir suç, devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir. Ancak bunu affedebilecek merci, o şahısların, mazlum, mağdur insanların ta kendisidir. Biz o yetkiyi devlet olarak kendimize alamayız. Düşünün ki bir ailede, bir kişinin eşi, kardeşi öldürülmüş, devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz? O yetki ancak o ailenin kendine aittir. Bunun dışında parasal suçlar, hırsızlık, şu, bu... Aynı şekilde edebilir miyiz? Bu afla ilgili talebin içeriği A’dan, Z’ye ancak Meclis’e gönderildiğine göre bunların üzerinde arkadaşlarımız da gerekli çalışmaları yaparlar. Bakılır, atılabilecek adım varsa üzerinde durulur.”



