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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
26.09.2018 - 00:55, Son Güncelleme:

'Onarıcı adalet' tartışması

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
'Onarıcı adalet' tartışması

MHP’nin af teklifi, iktidar partisi tarafından ‘içeriği ve kapsamı’ açısından özel olarak incelemeye alınıyor. AK Parti’nin desteklediği ve karşı olduğu hükümler tek tek çıkarılacak. Düzenlemede ‘onarıcı adalet’ ilkesinin hesaba katılması isteniyor.

AK Parti kurmayları, MHP’nin teklifinin sonuçlarının hem Adalet Bakanlığı hem de partinin hukukçuları tarafından özel olarak inceleneceğini belirttiler. Bu hükümlerin toplu halde reddedilmesi veya kabul edilmesinin söz konusu olmadığını dile getiren parti kurmayları, tüm hükümlere ilişkin yaklaşımların tek tek belirlenerek, hangi suçlar için ceza indiriminin doğru olacağıyla ilgili hazırlık yapılacağını dile getirdiler. AK Parti kurmayları, bu çerçevede teklifi inceleyip, gerekli hazırlıkları yapacak. Daha sonra MHP’ye bu konudaki görüş iletilecek.

MAĞDUR VE SUÇLUNUN NALAŞMASI
MHP’nin af teklifini inceleyen AK Parti hukukçuları, böyle düzenlemelerin mağdurun zararı göz önünde bulundurularak hazırlanması gerektiği görüşünde. Af teklifiyle ilgili çalışma yapacak olan partili hukukçular, “Bazı ülkelerde ‘onarıcı adalet’ diye bir sistem var. Bizde bu, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması düzenlemesinde, mağdurun zararının karşılanması olarak öngörülüyor. Onarıcı adalet de buna benzer bir uygulama. Yani, mağdur ve suçlunun karşılıklı anlaşması esas alınıyor. O zaman bir indirim söz konusu oluyor. Bunun gibi esasların dikkate alınması gerekir” dediler.

ANAYASA MAHKEMESİ YOLU
Metni inceleyen AK Partili hukukçular, şunları söyledi: “Teklifte bazı tutarsızlıklar var, örneğin 4 ay cezası olan bir orman suçu af kapsamına girmiyor. Ama 20 yıl cezası olan bir suç, bu kapsamda. Anayasa Mahkemesi’ne giderse, birçok açıdan eşitlik ilkesine aykırılık ortaya çıkar. Mağdur hakları açısından da bakmak lazım. Sadece, devlete karşı suçlar kapsam dahilinde olsa sorun yok. Ama suçun mağdur tarafı ne olacak? Onun rızası olmadan, zararı tazmin edilmeden cezada indirim olmamalı.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan af konusunda şu görüşü dile getirmişti: “Bu konudaki temel ilkemiz şudur; eğer bir suç, devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir. Ancak bunu affedebilecek merci, o şahısların, mazlum, mağdur insanların ta kendisidir. Biz o yetkiyi devlet olarak kendimize alamayız. Düşünün ki bir ailede, bir kişinin eşi, kardeşi öldürülmüş, devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz? O yetki ancak o ailenin kendine aittir. Bunun dışında parasal suçlar, hırsızlık, şu, bu... Aynı şekilde edebilir miyiz? Bu afla ilgili talebin içeriği A’dan, Z’ye ancak Meclis’e gönderildiğine göre bunların üzerinde arkadaşlarımız da gerekli çalışmaları yaparlar. Bakılır, atılabilecek adım varsa üzerinde durulur.”

Hukukçu görüşü: AYM iptalleriyle bu af genişler
Hukukçu görüşü: AYM iptalleriyle bu af genişler
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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