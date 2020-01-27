On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 27 Ocak On Numara çekilişi saati
On Numara çekilişi için geri sayım devam ediyor. Şans oyunu tutkunlarının her pazartesi günü büyük umutlarla beklediği On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleşecek. Peki, On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 27 Ocak On Numara çekilişi saati...
912. hafta Sayısal Loto çekilişi için artık sadece saatler kaldı. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden vatandaşlar, On Numara sonuçları için sık sık Milli Piyango İdaresinin resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki, On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak?
On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara oyununun geçtiğimiz hafta gerçekleşen 911. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar liralık ikramiyenin sahibi oldu. 9 bilen 92 kişi 4 bin 167'şer lira, 8 bilen 2 bin 450 kişi 156'şar lira, 7 bilen 22 bin 365 kişi 24'er lira, 6 bilen 133 bin 457 kişi 4 lira 35'er kuruş kazandı.
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