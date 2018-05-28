On Numara sonuçları | MPİ 28 Mayıs On Numara sonuç sorgulama

Milli Piyango idaresi tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da yapıldı ve On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Vatandaşlar yaptıkları On Numara kuponlarının kazanıp kazanmadığını merak ediyor ve bu haftanın kazanan numaralarının hangileri olduğunu sorguluyor. İşte 28 Mayıs On Numara çekilişinin sonuçları ve On Numara sonuçları sorgulama sayfası…

28 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da bugün 825. hafta heyecanı yaşandı. On Numara'da geçtiğimiz hafta on bilen iki talihli, kişi başına 327.035,05 TL ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş gerçekleşti ve kazanan numaralar belli oldu. Vatandaşlar ise çekiliş sonrası büyük hayallerle oynadıkları On Numara sonuçlarını kontrol etmeye başladı. İşte bu haftanın kazanan numaraları...

Saat 21.15'te başlayan On Numara'nın 825. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 11 - 21 - 23 - 25 - 35 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 53 - 57 - 64 - 67 - 68 - 72 - 75 - 78





ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun geçen hafta düzenlenen 21 Mayıs 2018 tarihli 824. çekilişinde 80 numara içerisinde 22 numara şunlardı; 1, 2, 4, 6, 12, 24, 28, 32, 33, 41, 44, 51, 53, 58, 59, 65, 68, 69, 73, 75, 76, 78

Geçen haftaki çekilişte, büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Manisa'nın Soma ilçesinden yatırdıkları belirlendi. Toplam 2 milyon 551 bin 858 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 889 bin 351 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 496 bin 154 lira 61 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. 22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeye hak kazanmaktadır. Büyük ikramiye isabet eden numaraları tahmin edebilen olmadığı durumunda, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretmektedir.

On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamaz. On Numara çekilişinde elde edilen gelir, çeşitli faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Gelirin aktarıldığı yerler; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.