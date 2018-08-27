MPİ On Numara sonuç sorgulama | 27 Ağustos On Numara çekilişi
MPİ'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından On Numara'nın 27 Ağustos tarihli 838. Çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belli oldu. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?
Milli Piyango idaresi tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da yapıldı. 838. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Vatandaşlar yaptıkları On Numara kuponlarının kazanıp kazanmadığını merak ediyor ve bu haftanın kazanan numaralarının hangileri olduğunu sorguluyor. İşte, 27 Ağustos 2018 tarihli On numara çekiliş sonuçları...
27 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU
MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da bu akşam 838. hafta heyecanı yaşandı. On Numara'da geçtiğimiz hafta 10 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu. Vatandaşlar ise çekiliş sonrası büyük hayallerle oynadıkları On Numara sonuçlarını kontrol etmeye başladı. İşte bu haftanın kazanan şanslı numaraları...
Saat 21.15'te başlayan On Numara'nın 838. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 34 - 35 - 37 – 39 - 42 - 44 - 47 - 49 - 58 - 62 - 66 - 68 - 75 - 77 - 79 - 80
GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 151 bin 4 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 82 kişi, 2 bin 456 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 743 kişi 115 lira 65'er kuruş, 7 bilen 17 bin 140 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 101 bin 827 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 159 bin 121 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını, Muğla'nın Fethiye ve Adana'nın Seyhan ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Toplam 2 milyon 13 bin 386 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 802 bin 674 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 447 bin 419 lira 21 kuruş aktarıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle