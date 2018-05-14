On numara çekiliş sonucu | 14 Mayıs On numara çekilişi

On Numara'nın 14 Mayıs tarihli 823. çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belirlendi. Büyük bir heyecanla takip edilen On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından, vatandaşlar çekiliş sonucu belirlenen numaraların hangileri olduğunu sorguluyor. İşte 14 Mayıs On Numara çekilişinin sonuçları ve On Numara sonuçları sorgulama sayfası…

14 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da bugün 823. hafta heyecanı yaşandı. On Numara'da geçtiğimiz hafta 10 bilen 1 kişi 325.090,00 TL ikramiyenin sahibi oldu. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş gerçekleşti ve kazanan numaralar belli oldu. Vatandaşlar ise çekiliş sonrası büyük hayallerle oynadıkları On Numara sonuçlarını kontrol etmeye başladı. İşte bu haftanın kazanan numaraları...

Saat 21.15'te başlayan On Numara'nın 823. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 5 - 7 - 12 – 14 - 20 - 23 – 28 – 32 - 42 – 43 – 45 – 46 – 47 – 48 – 50 – 59 – 60 – 65 – 66 – 71 – 72 – 77





ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun geçen hafta düzenlenen 7 Mayıs 2018 tarihli 822. çekilişinde 80 numara içerisinde 22 numara belli oldu; 1 2 6 15 18 25 28 31 37 38 39 42 45 46 49 52 54 61 65 67 71 74.

Çekiliş sonucu İstanbul, Beykoz ilçesinde bir kişi 325 bin 90 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. 9 bilen 78 kişi, 2 bin 788 lira 80 kuruş kazanırken, 8 bilen bin 516 kişi, 143 lira 15 kuruş, 7 bilen 16 bin 75 kişi, 25 lira 80 kuruş, 6 bilen 100 bin 650 kişi, 4 lira 35 kuruş kazandı. Hiç bilmeyen 185 bin 283 kişi, 3 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. 22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeye hak kazanmaktadır. Büyük ikramiye isabet eden numaraları tahmin edebilen olmadığı durumunda, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretmektedir.

On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamaz. On Numara çekilişinde elde edilen gelir, çeşitli faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Gelirin aktarıldığı yerler; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.