On Numara sonuçları bu hafta nereye isabet etti? 9 Nisan On Numara sonuçları

Büyük ikramiyeyi kimin kazandığı merak konusu olan On Numara sonuçları, kuponlarını yatıran on binlerce kişinin merak ettiği hususlar arasında yer almaya devam ediyor. 10 bilen kişilerin büyük ikramiyeyi almaya hak kazanacağı 818.hafta On Numara sonuçları ile dağıtılan toplam ikramiye tutarları da belli oldu. İşte, kupon sahiplerinin merakla araştırdığı 9 Nisan On Numara sonuçları için açıklanan tutarlar ve büyük ikramiye hakkında merak edilen detaylar

On Numara sonuçları 818. hafta çekilişi ile kamuoyunun bilgisine aktarıldı. İkramiyeyi isabet ettiren kişi sayısına göre dağıtılacak olan ikramiye tutarında değişkenlik yaşanacak olan On Numara sonuçlarında, bu haftanın kazandıran rakamları açıklandı. İşte, geçtiğimiz hafta bir kişinin 341 bin lira kazandığı On Numara sonuçları hakkında detaylı bilgiler 9 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI 818. Hafta On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; 6, 8, 10, 14, 17, 18, 30, 31, 32, 42, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 65, 67, 72, 73, 76, 79 oldu. Çekilişte dağıtılan toplam ikramiye tutarı 2 milyon 290 bin 534 TL olarak açıklanırken, büyük ikramiye ise 343 bin 580 TL olarak duyuruldu. MİLLİ PİYANGO İDARESİ'NDEN TALİHLİLERE ÖNEMLİ UYARI Vatandaşlarımızın cep telefonlarına gerçekle ve İdaremizle ilgisi olmayan; “Sayın Talihli tebligatınız adreste size ulaşılamadığı için teslim edilememiştir. Lütfen İzmir Çekilişler Daire Başkanlığını arayınız. 02323070491” ve MPiyango.TC kullanıcı adı ile “Sayın M** K** Tebligatınız adreste size ulasilamadigi icin teslim edilememistir. Tarafimiza 3 is gunu icinde ulasmalisiniz. Aksi takdirde yedek talihli hak sahibi olacaktir. Lutfen Istanbul il merkezimizi arayiniz. 02162370734 B373” şeklinde mesajlar iletilmektedir. Dolandırıcılık teşebbüsü olan bu mesajların İdaremiz ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. İdaremizin adını kullanarak çıkar sağlamaya çalışan ve İdaremizin itibarını zedelemeye yönelik bu tür cep telefonu mesajlarına itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.